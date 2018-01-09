09 января 2018, 05:24

Саперы обезвредили гранату в азербайджанском селе

Саперы Национального агентства по расчистке территорий Азербайджана от мин (ANAMA) обезвредили в селе Кочаскер Агстафинского района найденную местными жителями ручную гранату.

В Центр управления кризисными ситуациями при министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о найденной в селе Кочаскер Агстафинского района гранате.

Специалисты Национального агентства по расчистке территорий Азербайджана от мин (ANAMA) выехали на место и определили, что найденный боеприпас является ручной гранатой F-1, информирует 8 января "Спутник-Азербайджан".

Граната была вывезена для обезвреживания на специальный полигон. Саперы обследовали 200 квадратных метров территории вокруг места находки гранаты, сообщает Trend.

Ранее "Кавказский узел" информировал, что 6 января граната была найдена в селе Юхары Гарадаглы Тертерского района Азербайджана. Ее также обезвредили специалисты ANAMA.