08 января 2018, 03:11

Работа аэропорта в Тбилиси парализована из-за сильного тумана

Сильный и густой туман стал причиной отмены всех авиарейсов в Тбилисском международном аэропорту.

По данным представителя аэропорта, как минимум до 9:00 по местному времени (08:00 мск) аэропорт не сможет принимать и выпускать самолеты.

"На данный момент из-за тумана отменены 10 запланированных авиарейсов, еще несколько рейсов задержаны как на прилет, так и на вылет", - цитирует в 02:27 мск представителя аэропорта “Интерфакс”.

По данным онлайн-табло аэропорта, не смогли прибыть в Тбилиси рейсы из Анкары и Стамбула, а также из Тегерана, Алма-Аты, Тель-Авива, Киева, Дохи, Шарджа, Баку, Урумчи, задерживаются рейсы из Москвы, Минска, Дубая, Мюнхена и Риги.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Тбилиси переменная облачность без осадков, скорость юго-западного ветра составляет 3 метра в секунду, +6. Днем 8 января прогнозируется облачность, температура воздуха повысится до +10, осадки не ожидаются, ветер изменит направление на южное. Осадки также не ожидаются 9 и 10 января. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Пассажирский авиалайнер экстренно сел в Волгограде", "Самолет Москва – Махачкала экстренно сел в аэропорту вылета", "Самолет сел в Волгограде из-за курильщика". 

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