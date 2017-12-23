23 декабря 2017, 19:31

Самолет Москва – Махачкала экстренно сел в аэропорту вылета

Пассажирский авиалайнер, вылетевший из Москвы в Махачкалу, вернулся во Внуково из-за протечки топливного бака, сообщил источник в экстренных службах.

"Командир самолета "Боинг-737" авиакомпании "Ютэйр" после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета", - сказал он.

По его данным, авиалайнер благополучно приземлился во Внуково, пострадавших нет. "Оба двигателя самолета работали штатно вплоть до их полной остановки после посадки", - цитирует источник в экстренных службах "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" сообщал об экстренной посадке самолета Москва – Ростов-на-Дону в апреле этого года. Boeing 737, на борту которого находились 70 человек, совершил вынужденную посадку во Внуково после срабатывания табло о технической неисправности. Пострадавших также не было.

Примечание:

"Самолет Назрань - Москва экстренно сел в Волгограде", "Самолет Москва-Волгоград экстренно сел в Астрахани", "Самолет Махачкала - Москва сел в Волгограде из-за курильщицы".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

24 декабря 2017, 00:56

23 декабря 2017, 23:59

23 декабря 2017, 23:25

23 декабря 2017, 22:09

  • 2 Власти Чечни рапортовали о росте числа туристов

    С начала года Чечню посетили более 90 тысяч туристов, что на 20 процентов выше, чем за аналогичный период 2016 года. На новогодние праздники Чечню могут посетить более 8 тысяч туристов, заявили в комитете по туризму правительства республики.

23 декабря 2017, 21:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты