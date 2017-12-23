23 декабря 2017, 19:31

Самолет Москва – Махачкала экстренно сел в аэропорту вылета

Пассажирский авиалайнер, вылетевший из Москвы в Махачкалу, вернулся во Внуково из-за протечки топливного бака, сообщил источник в экстренных службах.

"Командир самолета "Боинг-737" авиакомпании "Ютэйр" после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета", - сказал он.

По его данным, авиалайнер благополучно приземлился во Внуково, пострадавших нет. "Оба двигателя самолета работали штатно вплоть до их полной остановки после посадки", - цитирует источник в экстренных службах "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" сообщал об экстренной посадке самолета Москва – Ростов-на-Дону в апреле этого года. Boeing 737, на борту которого находились 70 человек, совершил вынужденную посадку во Внуково после срабатывания табло о технической неисправности. Пострадавших также не было.