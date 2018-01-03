Хабиб Нурмагомедов/ Фото BattleBeetl, https://ru.wikipedia.org/wiki/Нурмагомедов,_Хабиб_Абдулманапович

03 января 2018, 09:50

Около тысячи фанатов встретили бойца Нурмагомедова в Махачкале

Торжественная встреча бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, который одержал победу над Эдсоном Барбозой на турнире в Лас-Вегасе, состоялась 2 января в аэропорту Махачкалы.

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов 31 декабря 2017 года победил бразильца Эдсона Барбозу. 2 января в аэропорту Махачкалы Нурмагомедова встречали около тысячи человек, в том числе представители Минспорта Дагестана, родственники, друзья и болельщики.

Хабиб Нурмагомедов сообщил встречающим, что поединок с Барбозой "прошел по плану", сообщило РИА "Дагестан".

"Задача была работать первым номером. Чувствую себя хорошо. Думаю, что следующий бой проведу весной следующего года, в апреле или мае, и соперником будет скорее всего Тони Фергюсон", - привело его слова агентство.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", 4 марта 2017 года бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном был отменен после того, как за несколько часов до взвешивания Нурмагомедов оказался в больнице.

Примечание:

"Хабиб Нурмагомедов успешно прошел допинг-тесты в США", "Спортсмены из Дагестана одержали три победы в финале Кубка мира по вольной борьбе", "В Швейцарии открыт памятник борцу из Дагестана Али Алиеву".

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