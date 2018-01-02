02 января 2018, 14:35

Сняты ограничения на движение по Транскаму

Запрет на проезд по Транскавказской магистрали, введенный 1 января из-за угрозы схода лавин, отменен, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", движение по Транскаму было запрещено с вечера 1 января из-за снегопада и угрозы схода лавин. Сегодня дорожные рабочие расчистили от снега югоосетинский участок дороги, сообщил представитель МЧС Южной Осетии.

С 13.00 мск движение машин на участке населенный пункт Бурон – Северный портал Рокского тоннеля разрешено без ограничений в обоих направлениях "в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда", говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Напомним, что Транскавказская магистраль - единственная круглогодичная дорога между Россией и Южной Осетией, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке о Транскаме.