Транскам. Фото: © Sputnik / Наталья Айриян http://sputnik-ossetia.ru/news/20180102/5588162.html

02 января 2018, 14:35

Сняты ограничения на движение по Транскаму

Запрет на проезд по Транскавказской магистрали, введенный 1 января из-за угрозы схода лавин, отменен, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", движение по Транскаму было запрещено с вечера 1 января из-за снегопада и угрозы схода лавин. Сегодня дорожные рабочие расчистили от снега югоосетинский участок дороги, сообщил представитель МЧС Южной Осетии.

С 13.00 мск движение машин на участке населенный пункт Бурон – Северный портал Рокского тоннеля разрешено без ограничений в обоих направлениях "в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда", говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Напомним, что Транскавказская магистраль - единственная круглогодичная дорога между Россией и Южной Осетией, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке о Транскаме.

Примечание:

"Спасатели предупредили об опасности схода лавин в четырех регионах Кавказа", "Движение по трем трассам ограничено в Грузии", "Сняты ограничения на проезд по Транскаму".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Прикреплённые файлы
Лента новостей

02 января 2018, 19:02

02 января 2018, 18:00

02 января 2018, 17:06

  • Заур Дадаев этапирован в Карелию

    Уроженец Чечни Заур Дадаев, осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова, этапирован в исправительную колонию строгого режима №9 города Петрозаводска.

02 января 2018, 16:53

02 января 2018, 16:09

  • Американец заменил бойца из Кабардино-Балкарии в турнире по ММА

    Уроженец Кабардино-Балкарии Мухамед Берхамов из-за перелома руки не сможет провести титульный бой со своим земляком Альбертом Туменовым в турнире по смешанным единоборствам. Соперником Туменова выбран американский боец На-Шон Баррел, сообщила сегодня лига АСВ.

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты