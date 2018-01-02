Участок Транскавказской магистрали Фото Sputnik / Наталья Айриян http://sputnik-ossetia.ru/news/20180101/5587205.html

02 января 2018, 11:49

МЧС рапортовало о расчистке Транскама в Южной Осетии

Рабочие расчистили югоосетинский участок Транскавказской магистрали, движение по дороге может возобновиться сегодня вечером, сообщил представитель МЧС республики.

Как писал "Кавказский узел", движение по Транскавказской магистрали запрещено с вечера 1 января из-за снегопада и угрозы схода лавин.

Экстренное предупреждение о лавиноопасности в Северной Осетии республиканское управление МЧС сделало 30 декабря 2017 года. 1 января прогноз лавиноопасности был продлен до вечера 2 января.

Дорожные службы расчистили Транскам от снега на югоосетинском участке дороги, сообщил сегодня представитель МЧС Южной Осетии.

По его словам, если снегопад не возобновится, то магистраль может быть открыта уже сегодня вечером, пишет "Sputnik Осетия".

Транскавказская магистраль - единственная круглогодичная дорога между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире слабые осадки при температуре воздуха +1 градус, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 3 января ожидаются умеренные осадки, температура снизится до нуля градусов, а скорость ветра не изменится. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Движение по трем трассам ограничено в Грузии", "Спасатели предупредили об опасности схода лавин в четырех регионах Кавказа", "Сняты ограничения на проезд по Транскаму".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

02 января 2018, 19:02

02 января 2018, 18:00

02 января 2018, 17:06

  • Заур Дадаев этапирован в Карелию

    Уроженец Чечни Заур Дадаев, осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова, этапирован в исправительную колонию строгого режима №9 города Петрозаводска.

02 января 2018, 16:53

02 января 2018, 16:09

  • Американец заменил бойца из Кабардино-Балкарии в турнире по ММА

    Уроженец Кабардино-Балкарии Мухамед Берхамов из-за перелома руки не сможет провести титульный бой со своим земляком Альбертом Туменовым в турнире по смешанным единоборствам. Соперником Туменова выбран американский боец На-Шон Баррел, сообщила сегодня лига АСВ.

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты