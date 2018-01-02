02 января 2018, 11:49

МЧС рапортовало о расчистке Транскама в Южной Осетии

Рабочие расчистили югоосетинский участок Транскавказской магистрали, движение по дороге может возобновиться сегодня вечером, сообщил представитель МЧС республики.

Как писал "Кавказский узел", движение по Транскавказской магистрали запрещено с вечера 1 января из-за снегопада и угрозы схода лавин.

Экстренное предупреждение о лавиноопасности в Северной Осетии республиканское управление МЧС сделало 30 декабря 2017 года. 1 января прогноз лавиноопасности был продлен до вечера 2 января.

Дорожные службы расчистили Транскам от снега на югоосетинском участке дороги, сообщил сегодня представитель МЧС Южной Осетии.

По его словам, если снегопад не возобновится, то магистраль может быть открыта уже сегодня вечером, пишет "Sputnik Осетия".

Транскавказская магистраль - единственная круглогодичная дорога между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире слабые осадки при температуре воздуха +1 градус, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 3 января ожидаются умеренные осадки, температура снизится до нуля градусов, а скорость ветра не изменится. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.