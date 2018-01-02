02 января 2018, 07:50

Транскам закрыт из-за угрозы схода лавин

Движение по Транскавказской магистрали в Северной Осетии запрещено с вечера 1 января до особого распоряжения, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", экстренное предупреждение об опасности схода лавин до вечера 1 января было объявлено в нескольких регионах юга России, в том числе в Северной Осетии. 1 января прогноз лавиноопасности был продлен до вечера 2 января.

В связи со снегопадом и угрозой схода лавин на Транскавказской автомагистрали запрещено движение транспорта на участке населенный пункт Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Запрет действует с 18.00 мск 1 января до особого распоряжения, отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справочном материале "Транскавказская магистраль", размещенном на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Алагире сегодня слабые осадки при температуре воздуха +1 градус, ветер 2 метра в секунду. В ночь на 3 января осадки усилятся, температура понизится до нуля градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Движение по трем трассам ограничено в Грузии", "Сняты ограничения на проезд по Транскаму", "Спасатели предупредили об опасности схода лавин в четырех регионах Кавказа".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

02 января 2018, 19:02

02 января 2018, 18:00

02 января 2018, 17:06

  • Заур Дадаев этапирован в Карелию

    Уроженец Чечни Заур Дадаев, осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова, этапирован в исправительную колонию строгого режима №9 города Петрозаводска.

02 января 2018, 16:53

02 января 2018, 16:09

  • Американец заменил бойца из Кабардино-Балкарии в турнире по ММА

    Уроженец Кабардино-Балкарии Мухамед Берхамов из-за перелома руки не сможет провести титульный бой со своим земляком Альбертом Туменовым в турнире по смешанным единоборствам. Соперником Туменова выбран американский боец На-Шон Баррел, сообщила сегодня лига АСВ.

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты