02 января 2018, 07:50

Транскам закрыт из-за угрозы схода лавин

Движение по Транскавказской магистрали в Северной Осетии запрещено с вечера 1 января до особого распоряжения, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", экстренное предупреждение об опасности схода лавин до вечера 1 января было объявлено в нескольких регионах юга России, в том числе в Северной Осетии. 1 января прогноз лавиноопасности был продлен до вечера 2 января.

В связи со снегопадом и угрозой схода лавин на Транскавказской автомагистрали запрещено движение транспорта на участке населенный пункт Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Запрет действует с 18.00 мск 1 января до особого распоряжения, отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справочном материале "Транскавказская магистраль", размещенном на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Алагире сегодня слабые осадки при температуре воздуха +1 градус, ветер 2 метра в секунду. В ночь на 3 января осадки усилятся, температура понизится до нуля градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.