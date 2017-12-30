30 декабря 2017, 21:21

Айна Гамзатова официально выдвинута кандидатом в президенты России

Инициативная группа из 542 человек сегодня выдвинула кандидатом в президенты РФ супругу муфтия Дагестана Айну Гамзатову.

Как информировал "Кавказский узел", 25 декабря главный редактор журнала "Ислам", жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова направила в Центризбирком документы о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России в качестве самовыдвиженца. Протокол о результатах собрания избирателей она обязалась предоставить в ЦИК до 5 января.

"Выдвижение Айны Гамзатовой кандидатом в президенты РФ поддержали 542 человека. Собрание инициативной группы, в которую вошли люди разных возрастов, прошло в Махачкале", - цитирует пресс-секретаря Гамзатовой Гуризаду Камалову ТАСС.

В инициативную группу вошли известные общественные деятели, духовные лидеры, ученые и спортсмены Дагестана, сообщает со ссылкой на Камалову "Интерфакс".

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально началась 18 декабря.

"Кавказский узел" ранее писал, что выдвижение Гамзатовой в качестве кандидата в президенты стало предметов споров между политологами. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты предположили, что решение жены муфтия не было согласовано с Кремлем, однако даже попытка участия в выборах дает кандидатам шанс стать общественными деятелями российского масштаба.

Примечание:

"Девять участков откроются в Южной Осетии на выборах президента России", "Сторонники Собчак отвергли возможность открытия ее штабов в Дагестане и Ингушетии", "Собчак отказалась от организации штабов на Северном Кавказе".

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