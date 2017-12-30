30 декабря 2017, 09:46

Азербайджан заявил о 146 обстрелах с армянской стороны

Военнослужащие Армении за минувшие сутки 146 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, сообщило Министерство обороны Азербайджана. 

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря азербайджанская сторона обвинила Армению в 134 обстрелах.

С утра 29-го по утро 30 декабря азербайджанские позиции были обстреляны 146 раз. Обстрелы производились как с территории Армении, так и с территории Нагорного Карабаха.

Азербайджан считает территорию Нагорного Карабаха оккупированной Арменией. Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы в регионе в течение года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

К 09.30 мск на официальных сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха не было опубликовано информации, подтверждающей или опровергающей сегодняшнее заявление азербайджанской стороны.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и размещает новости о нем на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджанские политологи связали риск войны за Нагорный Карабах с отсутствием прогресса в переговорах", "Армянские политологи заявили об отсутствии предпосылок для войны в Нагорном Карабахе", "Алиев анонсировал восстановление контролируемого Азербайджаном села".

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