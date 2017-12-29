29 декабря 2017, 12:08

Ногайцы Карачаево-Черкесии объединились для защиты своих прав

В ауле Эркен-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии 28 декабря состоялось учредительное собрание Конгресса ногайского народа республики. Эта организация, по замыслу ее учредителей, займется защитой прав проживающих в регионе ногайцев.

В учредительном собрании Конгресса ногайского народа республики, прошедшем в Доме культуры аула Эркен-Халк, приняли участие около 150 человек. В числе участников мероприятия были главы аулов Эркен-Юрт и Эркен-Халк, депутаты сельских поселений Эркен-Халк, Эркен-Юрт, Икон-Халк и Адиль-Халк, жители шести населенных пунктов Ногайского района и города Черкесска, передал корреспондент "Кавказского узла".

Учредителями организации выступили три физических лица. Руководителем избран Эльдар Байбагисов, заместителями – Алибек Байдаров и Али Санглибаев. В правление организации был избран 21 человек – по 2-3 человека из каждого населенного пункта Ногайского района (всего в районе 7 аулов) и города Черкесска. Создатели организации планируют подать ее документы на регистрацию.

Ногайский район Карачаево-Черкесии образован в октябре 2007 года, находится в северной, равнинной части республики. Его территория составляет 202 квадратных километров. Административный центр и самый крупный населённый пункт района – посёлок Эркен-Шахар расположен в 20 км от столицы республики – города Черкесска, говорится в информации на сайте райадминистрации. Согласно данным переписи населения 2010 года 76,7% населения района составляют ногайцы. По данным Росстата, на 1 января 2017 года, в районе проживало 15 657 человек. Основные субэтнические группы ногайцев: караногайцы (Дагестан), собственно ногайцы, или ачикулакские ногайцы (Ставропольский край), акногайцы, или кубанские ногайцы (Карачаево-Черкесская Республика), и астраханские ногайцы, говорится в размещенном на "Кавказском узле" в разделе "Справочник" материале "Ногайцы".

Конгресс ногайского народа КЧР необходим, потому что не всегда население находит понимание у власти, сказал во время собрания глава Эркен-Халкского сельского поселения Мухарби Исалиев.

"Есть вопросы, которые общественникам решать под силу. У нас много проблем. Мы теряем свой язык, свою культуру. Мы потеряли много своих земель. У нас мало связей с ногайцами других регионов. Там такие же проблемы. Сегодня у людей много вопросов и к сельским администрациям, и к районной администрации, и к республиканской власти. Все эти вопросы поэтапно должны решаться с помощью этой организации", - заявил Мухарби Исалиев.

Болит душа, когда ногайцы с ногайцами судятся, когда чиновники мешают предпринимателям развивать свое дело, сказал участник собрания, гендиректор ООО "Октан" Батыр Баисов.

"Мы завтра сможем помочь администрации района, где-то подсказать, что они не правы. Мы за то, чтобы чиновники в районе относились одинаково и к родственникам, и к тем, кто ими не является. Относиться к людям надо по деловым качествам, относиться к ним с душой, а не замыкаться. Одна из целей [учреждаемой организации] – защита прав населения Ногайского района", - заявил Батыр Баисов.

На базе организации планируется обсуждение насущных проблем ногайского народа, отметил в своем выступлении депутат Эркен-Халкского сельского поселения Эльдар Байбагисов.

"Народ находится в тяжелой ситуации. Люди не всегда могут отстаивать свои законные права в органах власти, различных структурах. Некоторые чиновники ставят препоны предпринимателям, не выдают те или иные разрешения, приходится обращаться в суды, которые признают действия этих чиновников незаконными. Мы пришли к выводу, что надо помогать народу разбираться в этих вопросах. Мы хотим сделать жизнь в нашем районе комфортной, создать социальную базу, на которую люди могли бы опереться, чтобы наш народ не был брошен на произвол судьбы", - прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" Эльдар Байбагисов.

Главной из задач организации, как сказала на собрании жительница аула Адиль-Халк Раиса Бойко, должно быть содействие сохранению ногайской культуры.

"Наши умы утекают. Все ногайцы в Новом Уренгое. Почему нашим ногайцам негде работать на родине? Наш язык теряется. Нашу газету "Ногай давысы" многие не могут читать. Люди перестали выписывать ее, говорят, что не понимают. Даже в аулах многие не разговаривают на родном языке. Эта организация не создается в противовес кому-то, а в помощь людям", - сказала Раиса Бойко.

О необходимости объединения ногайцев заявила на собрании, а затем и в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" депутат Эркен-Юртского сельского поселения Тотай Бекуатова. В частности, она указала на сложности во время выборов 10 сентября, а также на проблемы социально-незащищенных жителей района.

"В районе негде работать, простому жителю трудно защищать свои права. Много случаев, когда больным людям не выдают справки по инвалидности, хотя им положено, вот им и надо помогать. Надо помогать другим социально незащищенным людям, оказывать им правовую поддержку. Мы должны объединяться и вместе преодолевать все трудности, решать проблемы, отстаивать интересы нашего народа", - сказала Тотай Бекуатова.

Отметим, что Конгресс ногайского народа КЧР - это не первая общественная организация, объединяющая ногайцев, в республике. Здесь работают, в частности, региональная национально-культурная автономия "Ногай эл", общественная организация "Бирлик". В основном они занимаются вопросами культуры, отмечает корреспондент "Кавказского узла".

Ранее "Кавказский узел" писал о непростой ситуации в Ногайском районе Дагестана. В мае-июне 2017 года здесь вновь накалилась обстановка вокруг споров об использовании в земель, которые считаются исконно ногайскими. Активисты, отстаивающие права ногайцев на спорные земли, подвергались давлению со стороны силовиков, говорится в справочном материале "Ногайский район: борьба за землю", опубликованном на "Кавказском узле".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"