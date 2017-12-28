28 декабря 2017, 21:42

Меры безопасности усилены в Ингушетии после петербургского теракта

Юнус-Бек Евкуров поручил усилить меры безопасности в Ингушетии на время зимних праздников в связи с взрывом в санкт-петербургском супермаркете.

Как писал "Кавказский узел", вечером 27 декабря около камер хранения в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге произошел взрыв, пострадали 13 человек. Следствие полагает, что в магазине сдетонировало самодельное взрывное устройство. Президент России назвал произошедшее терактом и напомнил о недавнем задержании уроженцев Дагестана и Ингушетии по делу о подготовке терактов в Санкт-Петербурге.

17 декабря Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за информацию ЦРУ, которая, по его словам, помогла предотвратить теракты в Санкт-Петербурге. По делу о подготовке терактов задержаны семь человек, в том числе уроженец Дагестана Шамиль Омаргаджиев и уроженец Ингушетии Алисхан Эсмурзиев. Следователи считают, что они планировали, в частности, взрывы в людных местах. Один из задержанных признался в суде, что собирался взорвать Казанский собор.

Сегодня на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Ингушетии глава региона поручил обратить особое внимание на безопасность в местах массового скопления людей.

"Трагедия, произошедшая вчера в Санкт-Петербурге, показывает, что нам надо больше и внимательнее работать в местах массового скопления людей, обеспечивать порядок не только на уличных мероприятиях, но и в крупных торгово-развлекательных центрах", - сказал Юнус-Бек Евкуров.

В частности, глава Ингушетии поручил проверить в местах массового пребывания людей работу систем видеонаблюдения, говорится на официальном сайте "Республика Ингушетия".

Напомним, что, по мнению опрошенных "Кавказским узлом" экспертов, боевики запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" переходят от сложно организуемых групповых атак к одиночным акциям, требующим минимальной организации и средств.