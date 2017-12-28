28 декабря 2017, 19:48

Четверо задержанных в Панкиси арестованы

Суд в Тбилиси постановил сегодня заключить под стражу четырех человек, задержанных в ходе спецоперации в Панкисском ущелье и обвиненных в пособничестве террористам. Пятый задержанный, получивший ранение в голову, переведен в тбилисскую больницу.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 декабря после спецоперации в селах Омало и Дуиси в Панкисском ущелье силовики отчитались о задержании пяти граждан Грузии - Зураба Горнакашвили, Руслана Алдамова, Рамаза Маргошвили, Бадура Чапанашвили и Темирлана Мачаликашвили. Всем им, кроме Мачаликашвили, сегодня было предъявлено обвинение в поддержке терроризма, повлекшей тяжкие последствия, а Горнакашвили был арестован.

Сегодня Тбилисский городской суд постановил арестовать еще троих обвиняемых - Алдамова, Маргошвили и Чапанашвили. При этом адвокаты обвиняемых требовали освободить своих подзащитных под залог. Заседание прошло в закрытом режиме, информирует "ИнтерпрессНьюс".

Пятый задержанный, Темирлан Мачаликашвили, переведен сегодня в больницу в Тбилиси, сообщает издание.

Один из задержанных, 19-летний Темирлан Мачаликашвили госпитализирован с тяжелым ранением в голову. По версии СГБ Грузии, он хотел бросить в силовиков гранату, и они ранили его. Родственники опровергли версию силовиков, а прокуратура 27 декабря начала следствие по факту ранения молодого человека о превышении силовиками полномочий (п. "б" ч. 3 ст. 333 УК Грузии).

Согласно тексту обвинения, предъявленного одному из задержанных в Панкиси, Ахмед Чатаев, убитый в ходе спецоперации в Тбилиси, выдвинул властям несколько требований, в том числе освобождение человека, задержанного СГБ. В случае невыполнения своих требований Чатаев угрожал устроить теракты, информирует "Грузия Online".



По версии СГБ Грузии, задержанные были связаны с Ахмедом Чатаевым, убитым силовиками в Тбилиси во время спецоперации 21-22 ноября. В Тбилиси 21-22 ноября были убиты трое подозреваемых в терроризме. Одним из убитых оказался разыскиваемый в России и включенный в санкционный список Минфина США Ахмед Чатаев. О спецоперации в Тбилиси можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси".

Комментариев от представителей защиты Алдамова, Маргошвили и Чапанашвили, арестованных сегодня в Тбилиси, не поступало.