28 декабря 2017, 01:44

Пятеро детей отравились угарным газом в Дагестане

Врачи госпитализировали пятерых детей из села Нижние Чугли Левашинского района с признаками отравления угарным газом.

По предварительным данным МВД, около 16.00 мск 27 декабря пятеро девочек в доме бабушки отравились в результате утечки газа из шланга от газового камина.

Пострадавшие доставлены в больницу, пишет со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану "Интерфакс-Юг".

Девочкам от пяти до 13 лет, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, уточняет со ссылкой на источник в экстренных службах республики ТАСС.