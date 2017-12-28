28 декабря 2017, 01:44

Пятеро детей отравились угарным газом в Дагестане

Врачи госпитализировали пятерых детей из села Нижние Чугли Левашинского района с признаками отравления угарным газом.

По предварительным данным МВД, около 16.00 мск 27 декабря пятеро девочек в доме бабушки отравились в результате утечки газа из шланга от газового камина.

Пострадавшие доставлены в больницу, пишет со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану "Интерфакс-Юг".

Девочкам от пяти до 13 лет, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, уточняет со ссылкой на источник в экстренных службах республики ТАСС.

Примечание:

"Жертвы отравления в Махачкале выписаны из больницы", "11 студентов госпитализированы в Махачкале", "Шестеро детей госпитализированы с отравлением в Буйнакске".

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