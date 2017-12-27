27 декабря 2017, 08:21

Застройщик обвинен в обмане дольщиков в Махачкале на 76 миллионов

Направлено в суд дело учредителя стройкомпании, обвиненного в мошенничестве с деньгами участников долевого строительства в столице Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", шесть лет назад, в декабре 2011 года, в Махачкале прошел митинг дольщиков стройкомпании ООО "Спецтехнологии". По их словам, компания так и не построила многоквартирный дом, хотя еще в 2008 году получила деньги от жителей Дагестана.

В Советский райсуд Махачкалы направлено обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя, обвиненного по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

По версии следствия, с 2007 по 2011 год мужчина и его родственник, являясь учредителями ООО "Спецтехнологии", заключили с 78 гражданами договоры о долевом строительстве трех многоквартирных жилых домов.

"При этом выполнять взятые на себя обязательства по строительству учредители компании не намеревались. Введя в заблуждение граждан, злоумышленники получили от них денежные средства на общую сумму более 76 млн рублей", - говорится в сообщении, размещенном 26 декабря на сайте Генпрокуратуры.

Ранее родственник мужчины был приговорен по этому делу к 9,5 года лишения свободы, уточнило ведомство.

Часть 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) предусматривает до 10 лет лишения свободы.