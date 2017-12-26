26 декабря 2017, 17:28

"Медиазона": житель Ингушетии не дал следствию замять убийство сыновей

Следователи более 10 раз пытались закрыть дело о расстреле и подрыве машины в Назрани 3 апреля 2012 года, пенсионер Ахмед Гарданов не дал этого сделать и требует реабилитации убитых силовиками сыновей, сообщила "Медиазона".

"Кавказский узел" сообщал, что 3 апреля 2012 года в Назрани на улице Осканова погибли пять человек, в том числе одна женщина. По официальной версии, на телах пассажиров автомобиля, которые были взорваны вместе с машиной, были закреплены самодельные взрывные устройства. А по словам местных жителей, убитые были работниками кирпичного завода. Позднее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встретился с родственниками погибших и заявил, что информации о причастности к вооруженному подполью троих из пяти убитых нет.

По версии силовиков, в расстрелянном и взорванном 3 апреля 2012 года в Назрани автомобиле находились боевики, которые обстреляли сотрудников ФСБ и были убиты ответным огнем; правозащитники настаивают — спецназовцы расстреляли случайных людей и, чтобы скрыть свою ошибку, взорвали машину с еще живыми пассажирами, отмечается в сегодняшнем материале издания "Медиазона".

По данным издания, во взорванной и расстрелянной машине находились Зина Вельхиева, Салман Гарданов, его младший брат Жунейд Гарданов, Салаудин Муружев и Шамсудин Гарданов - однофамилец Салмана и Жунейда.

Осматривавшие останки судмедэксперты пришли к выводу, что четверо из пяти находившихся в машине людей погибли в результате взрыва. В случае Зины Вельхиевой и Жунейда Гарданова эксперты отдельно указали, что причиненные им повреждения были прижизненными, подчеркивается в материале издания.

В материале также отмечается, что после расстрела автомобиля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на жизнь сотрудников ФСБ (статья 317 УК) и незаконном обороте оружия (часть 2 статьи 222 УК). Обвинения по этим статьям были предъявлены только Салману Гарданову — в отношении четверых пассажиров "семерки" еще в 2013 году следователи постановили, что их причастность к преступлению не установлена.

При этом следствие уже больше десяти раз пыталось закрыть дело в связи с гибелью Салмана Гарданова, но всякий раз эти решения отменяются. 65-летний Ахмед Гарданов — последний, кто продолжает добиваться расследования смерти своих сыновей. Родные остальных погибших уже опустили руки и перестали сотрудничать с правозащитниками, к которым обратились в первые дни после случившегося на улице Осканова, отмечает издание.

"Я не согласен, так как моих сыновей Салмана и Жунейда безмотивно убили сотрудники правоохранительных органов. Мой сын был порядочным и законопослушным человеком, который с 14 лет трудился", — приводит издание слова Ахмеда Гарданова.

Юридическую поддержку Гарданову оказывает организация "Правовая инициатива". Юрист "Правовой инициативы" Рустам Мацев отметил, что организация намерена обратиться в ЕСПЧ в связи с бездействием российских властей, которые не могут расследовать стрельбу на улице Осканова уже пять лет.

"Не было еще такого судебного решения на Кавказе, где бы сказали, что человека убили напрасно. Не было пока такого, и я думаю, что вряд ли мы это застанем в ближайшее время", — цитирует Мацева издание.

Из-за позиции Ахмеда Гарданова у следствия не получается тихо закрыть дело. Признать же, что никакого покушения на силовиков не было, Следственный комитет тоже не может, отмечает издание.

"При этом неофициально в Следственном комитете защитнику рассказали: следствие снова вынесло постановление о прекращении дела по статье 317 УК (покушение на сотрудника ФСБ), а дело о незаконном обороте оружия на этот раз все-таки решили довести до суда", - говорится в материале издания.

Согласно сообщению Национального антитеррористического комитета, одним из убитых в Назрани являлся Салман Гарданов, 1989 года рождения, активный участник так называемой "назрановской" группировки боевиков.

"Кавказский узел" ранее писал, что 5 мая 2010 года в ходе проведения спецоперации был убит брат Салмана Гарданова Магомед, 1984 года рождения. Согласно официальной информации, он был организатором террористического акта в ГОВД Карабулака, имел отношение к подрыву Назрановского ГОВД, а также нападению на инкассаторов в апреле 2010 года.

"Кавказский узел" продолжает отслеживать развитие ситуации в Ингушетии и ведет хронику происходящих там спецопераций, вооруженных инцидентов и похищений.