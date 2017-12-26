26 декабря 2017, 10:20

Жильцы 320 домов в Кабардино-Балкарии остались без электричества

Электроэнергия отключена в жилых домах и социально значимых объектах после аварии в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.

Сообщение об обрыве электропровода поступило в МЧС сегодня в 8.30 мск.

"В результате усиления ветра произошел обрыв провода мощностью 10 кВТ, который питает электричеством Новополтавское с населением 1155 человек, из них детей - 302, домов - 320 и 2 СЗО (социально значимых объекта)", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, отметили в ведомстве. Время окончания работ не уточняется.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 декабря жители поселка Терскола в Кабардино-Балкарии остались без газа после аварии на газопроводе. В тот же день газоснабжение было восстановлено.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 26 декабря в городе Прохладный была облачная погода, температура воздуха составила -1 градус. Сегодня днем ветер скоростью 6 метров в секунду, без осадков, температура воздуха +7 градусов. В ночь на 27 декабря ветер усилится до 16 м/с, осадков не ожидается, температура воздуха +6 градусов. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Проект доступен также и в легкой версии.