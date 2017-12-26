26 декабря 2017, 05:42

Восемь пострадавших остаются в больнице после ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

В Ставропольском крае из больницы выписан один из девяти человек, госпитализированных после столкновения микроавтобуса с грузовиком.

Как информировал "Кавказский узел", 23 декабря на трассе в Кочубеевском районе столкнулись микроавтобус, следовавший по маршруту Ессентуки - Ставрополь, и грузовой автомобиль "Газель". По данным МВД, в результате ДТП погибли три человека, а в больницу Невинномысска были доставлены 14 человек, из них девять были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В больнице на лечении остаются шесть пассажиров микроавтобуса, а также водители маршрутки и грузовика, пишет 25 декабря со ссылкой на сотрудника Управления ГИБДД по Ставропольскому краю "Интерфакс-Юг".

Сведения о состоянии здоровья пострадавших не сообщаются.

По уточненным данным ГИБДД, в результате ДТП погибли 32-летний гражданин Грузии, зарегистрированный в Ставрополе, 58-летний житель Минеральных Вод, а также 70-летняя жительница Ессентуков. Гражданин Грузии был пассажиром грузовой "Газели", а остальные жертвы ехали в маршрутке, отмечает РИА "Новости".

Напомним, что по факту автоаварии полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть более двух человек (ч.5 ст.264 УК РФ). Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до семи лет заключения.

Примечание:

"Четыре человека ранены в массовом ДТП на Ставрополье", "Семь человек госпитализированы после ДТП на Ставрополье", "Шесть человек пострадали в аварии автобуса на Ставрополье".

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