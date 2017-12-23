23 декабря 2017, 21:00

Выросло число жертв аварии с микроавтобусом на Ставрополье

Три человека погибли и девять госпитализированы в результате столкновения автобуса с грузовиком в Ставропольском крае, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром автобус Ессентуки - Ставрополь столкнулся с грузовиком в Кочубеевском районе. Источник в экстренных службах ранее сообщил о двух погибших и пяти пострадавших.

В результате аварии погибли три человека. В городскую больницу Невинномысска были доставлены 14 человек, девять из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести, передает со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД России РИА "Новости".

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, проинформировали в ведомстве.