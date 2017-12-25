25 декабря 2017, 15:42

Более ста многоэтажек остались без отопления в Краснодаре после аварии

Минувшей ночью в районе Кубанского госуниверситета в Краснодаре произошел прорыв на теплотрассе. Помимо жилых домов отопления лишились и несколько социальных объектов, сообщили в мэрии

Авария на теплотрассе «Краснодарская ТЭЦ - Черёмушки» произошла у дома по улице Ставропольской неподалёку от университета.

В результате без тепла остались более ста жилых домов и несколько социальных объектов по улицам Ставропольской, Бургасской, 2-я Пятилетка, Старокубанской, имени Стасова, Димитрова, Айвазовского. Социальные объекты были переведены на отопление от резервных источников тепла, сообщается на сайте администрации Краснодара.

На ликвидации аварии работают пять единиц техники и 13 специалистов, которые уже завершили откачку теплоносителя из поврежденного участка трубопровода и подготовку к сварочным работам. Планируется, что к 17.00 сварочные работы будут завершены, после чего начнется заполнение системы горячей водой, и ориентировочно к 20 часам 25 декабря горячее водоснабжение вернется в отключенные дома, указано в сообщении.

В районе улиц, которых коснулось отключение тепла, согласно данным «Яндекс-карт», расположены в основном многоэтажные дома. Также здесь находятся горбольница №3, поликлиника №15, дом ребенка, несколько детсадов, лицей.

Аварийные службы в Краснодаре сегодня починили теплотрассу, после аварии на которой более 28 тысяч человек остались без отопления. Возобновление подачи тепла и горячей воды в квартиры займет несколько часов, предупредили власти города.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре облачная погода, слабый дождь при температуре +7 градусов, ветер восточный, 10 метров в секунду. В ночь на 26 декабря температура воздуха понизится до +5 градусов, дождь усилится до умеренного, а скорость ветра - до 14 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 30 ноября из-за утечки на теплотрассе на пересечении улиц Ким и Фурманова в Краснодаре была прекращена подача тепла в 156 многоквартирных жилых домов с населением 28,5 тысячи человек и 33 социально значимых объекта. Аварийные работы были полностью завершены лишь 1 декабря в 12.20 мск.