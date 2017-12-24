24 декабря 2017, 04:06

Новая канатная дорога открылась в Сванетии

Канатная дорога длиной 1200 метров, соединяющая поселок Местиа с горнолыжной трассой Хацвали, открылась в Сванетии.

Строительство канатной дороги Местиа-Хацвали австрийская компания "Doppelmayr" начала летом текущего года. 

Канатная дорога оборудована кабинками открытого типа, рассчитанными на шесть человек. Время поездки составляет около шести минут, сообщает 23 декабря "Новости-Грузия".

Расстояние между горнолыжным курортом Хацвали и центром Местийского муниципалитета провинции Самегрело-Земо Сванети поселком Местиа составляет около восьми километров. До открытия канатной дороги добраться туда можно было только на автомобиле.

Местиа расположена на высоте около полутора километров над уровнем моря. Населенный пункт вытянут в ущелье примерно на шесть километров, информирует rustur.ru.

Для граждан России, которые планируют посетить Грузию, "Кавказский узел" подготовил справочные материалы "10 советов для российских туристов в Грузии" и "Старина Тбилиси".

Примечание:

"Спасатели эвакуировали туристов с горного перевала в Грузии", "Авиакомпания Nordstar запустила авиарейс из Москвы в Батуми", "Российские туристы спасены на границе с Грузией".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

24 декабря 2017, 13:12

24 декабря 2017, 12:17

24 декабря 2017, 11:14

24 декабря 2017, 10:21

24 декабря 2017, 09:20

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты