24 декабря 2017, 04:06
Новая канатная дорога открылась в Сванетии
Канатная дорога длиной 1200 метров, соединяющая поселок Местиа с горнолыжной трассой Хацвали, открылась в Сванетии.
Строительство канатной дороги Местиа-Хацвали австрийская компания "Doppelmayr" начала летом текущего года.
Канатная дорога оборудована кабинками открытого типа, рассчитанными на шесть человек. Время поездки составляет около шести минут, сообщает 23 декабря "Новости-Грузия".
Расстояние между горнолыжным курортом Хацвали и центром Местийского муниципалитета провинции Самегрело-Земо Сванети поселком Местиа составляет около восьми километров. До открытия канатной дороги добраться туда можно было только на автомобиле.
Местиа расположена на высоте около полутора километров над уровнем моря. Населенный пункт вытянут в ущелье примерно на шесть километров, информирует rustur.ru.
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