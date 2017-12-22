Борис Джонсон. Фото Григория Шведова для "Кавказского узла"

22 декабря 2017, 15:37

Глава МИД Великобритании выступил в защиту чеченских геев

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым сегодня обратил внимание на проблему преследования в Чечне представителей ЛГБТ-сообщества.

Как писал "Кавказский узел", первая волна задержаний заподозренных в гомосексуальности жителей Чечни пришлась на декабрь 2016 - февраль 2017 года, вторая прошла с марта по май, а третья началась в день окончания Рамадана в июне, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях 33 человек из Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сегодня после переговоров в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым высказался в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

"Мы выступаем в поддержку сообщества ЛГБТ в Чеченской Республике, как того и ожидают от нас", - цитирует Джонсона "Интерфакс".

Напомним, что 30 ноября уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала ускорить проверку по делу уроженца Омской области Максима Лапунова - единственного пока человека, публично рассказавшего о своем задержании и пытках в Чечне в связи с гомосексуальной ориентацией. 16 октября на пресс-конференции Лапунов рассказал, что провел 12 суток в подвале, где его избивали и запугивали.

В других регионах Северного Кавказа люди также подвергаются преследованию из-за подозрений в гомосексуальности. Бежавший из Дагестана молодой салафит рассказал "Кавказскому узлу" о шантаже гомосексуалов силовиками в интервью "История дагестанского гея: между убийством чести и вербовкой в Сирию".

Примечание:

"Краснодарские активисты потребовали расследовать убийства геев в Чечне", "Чеченские власти ответили на каминг-аут Эскерханова", "Кочетков связал исчезновение певца Бакаева с преследованием геев".

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