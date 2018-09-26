Казбек Коков © Фото пресс-службы Кремля

26 сентября 2018, 20:17

Коков Казбек Валерьевич

Казбек Коков - временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии с 26 сентября 2018 года.

Родился 20 июля 1973 года в селении Лескен-II Урванского района Кабардино-Балкарской АССР. Кабардинец. Окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт по специальности "ученый-агроном".

С 1995 года К.Коков работал заместителем генерального директора по коммерческим и общим вопросам ОАО "Халвичный завод "Нальчикский".

С 2002 года Казбек Коков - генеральный директор ОАО "Каббалкресурсы".

С 2003 по 2007 год К.Коков - депутат Нальчикского городского Совета местного самоуправления. Был членом комитета по аграрной политике и природопользованию в парламенте КБР.

В марте 2009 года Казбек Коков избран депутатом парламента Кабардино-Балкарии.

16 декабря 2010 года Коков был назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия КБР, в связи с чем парламент Кабардино-Балкарии прекратил его депутатские полномочия.

С апреля 2013 года Коков работал советником регионального блока управления президента России по внутренней политике, курируя Северо-Кавказский регион.

26 сентября 2018 года Казбек Коков принял предложение Владимира Путина занять пост временно исполняющего обязанности главы Кабардино-Балкарии.

Отец Казбека Кокова - Валерий Коков - почти 15 лет являлся главой Кабардино-Балкарии: с 1990 по 1991 год был председателем Верховного совета КБР, а с 1992 по 2005 год - президентом республики.

Источники:

  • Веб-сайт "Viperson.ru": Коков Казбек Валерьевич.
  • Система "ГАРАНТ": Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2010 г. №568-П-П "О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Кокова Казбека Валерьевича".
  • "Газета Юга": "Казбек Коков повторяет путь отца" №52(877), 30 декабря 2010 г.
  • Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия КБР.
  • Газета "Коммерсантъ": "Кремль нашел нового кавказского куратора", №60/П (5091), 8 апреля 2013 г.

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