26 сентября 2018, 20:17
Коков Казбек Валерьевич
Казбек Коков - временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии с 26 сентября 2018 года.
Родился 20 июля 1973 года в селении Лескен-II Урванского района Кабардино-Балкарской АССР. Кабардинец. Окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт по специальности "ученый-агроном".
С 1995 года К.Коков работал заместителем генерального директора по коммерческим и общим вопросам ОАО "Халвичный завод "Нальчикский".
С 2002 года Казбек Коков - генеральный директор ОАО "Каббалкресурсы".
С 2003 по 2007 год К.Коков - депутат Нальчикского городского Совета местного самоуправления. Был членом комитета по аграрной политике и природопользованию в парламенте КБР.
В марте 2009 года Казбек Коков избран депутатом парламента Кабардино-Балкарии.
16 декабря 2010 года Коков был назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия КБР, в связи с чем парламент Кабардино-Балкарии прекратил его депутатские полномочия.
С апреля 2013 года Коков работал советником регионального блока управления президента России по внутренней политике, курируя Северо-Кавказский регион.
26 сентября 2018 года Казбек Коков принял предложение Владимира Путина занять пост временно исполняющего обязанности главы Кабардино-Балкарии.
Отец Казбека Кокова - Валерий Коков - почти 15 лет являлся главой Кабардино-Балкарии: с 1990 по 1991 год был председателем Верховного совета КБР, а с 1992 по 2005 год - президентом республики.
Источники:
- Веб-сайт "Viperson.ru": Коков Казбек Валерьевич.
- Система "ГАРАНТ": Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2010 г. №568-П-П "О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Кокова Казбека Валерьевича".
- "Газета Юга": "Казбек Коков повторяет путь отца" №52(877), 30 декабря 2010 г.
- Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия КБР.
- Газета "Коммерсантъ": "Кремль нашел нового кавказского куратора", №60/П (5091), 8 апреля 2013 г.