Казбек Коков. Фото http://parlament-kbr.ru/

26 сентября 2018, 18:16

Путин предложил Казбеку Кокову возглавить Кабардино-Балкарию

Владимир Путин на встрече с Казбеком Коковым объявил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии. По словам Путина, Юрий Коков попросил перевести его на работу в Москву.

Как писал "Кавказский узел", Юрий Коков был избран главой Кабардино-Балкарии 9 октября 2014 года тайным голосованием при единогласной поддержке депутатов парламента республики. На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещена биография Юрия Кокова.

Как заявил на встрече с Казбеком Коковым в Кремле Владимир Путин, Юрий Коков "попросил перевести его по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на работу в Москву".

Озвучив свое решение о временно исполняющем обязанности главы Кабардино-Балкарии, Путин подчеркнул, что семья Казбека Кокова связана с Кабардино-Балкарией "самым тесным, наитеснейшим образом". "Ваш отец возглавлял республику с 1992 по 2005 год, и о нем там очень добрая, хорошая память. Он был эффективным руководителем и очень надежным товарищем", - заявил Владимир Путин.

Отек Казбека Кокова - Валерий Коков - почти 15 лет являлся главой Кабардино-Балкарии: с 1990 по 1991 год был председателем Верховного совета КБР, а с 1992 по 2005 год - президентом республики. На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещены биографии Казбека Кокова и его отца Валерия Кокова.

Путин отметил, что Казбек Коков долгое время работал в Кабардино-Балкарии, а в последнее время  - в администрации президента Российской Федерации.

"Хочу предложить Вам вернуться в Кабардино-Балкарию – на первом этапе в качестве исполняющего обязанности главы республики", - заявил Владимир Путин.

В ответ Казбек Коков поблагодарил за доверие и сказал, что готов занять предложенный пост, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Примечание:

"Глава Минфина Кабардино-Балкарии отправлен в отставку", "Назначен первый замруководителя администрации главы Кабардино-Балкарии", "Кавказоведы объяснили мотивы критики Каноковым закона о родных языках".

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