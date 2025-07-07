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16:59, 7 июля 2025

Начальник отдела угрозыска на Ставрополье обвинен в создании преступной группы

Предгорный районный суд. Фото: https://stavmirsud.ru/courtsinaction/predgorniy/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший начальник уголовного розыска Предгорного округа обвинен в создании преступной группы для организации квартирных краж. Дело силовика и трех его подельников передано в суд. 

Бывший начальник уголовного розыска в отделе МВД “Предгорный” находится под арестом, он предстанет перед судом по обвинению в серии квартирных краж. Вместе с ним арестованы еще трое обвиняемых, один из них - близкий друг бывшего силовика. 

Согласно версии следствия, руководитель угрозыска в Предгорном округе сформировал преступную группу для совершения краж из квартир, где временно отсутствовали жильцы. Группа действовала в 2020-2022 годах: высокопоставленный полицейский находил адреса квартир и домов, хозяева которых были в отъезде, чтобы передать их сообщникам, говорится в сообщении официального Telegram-канала Ставропольского Следкома. 

Участники преступной группы пользовались сим-картами, оформленными на третьих лиц, и незарегистрированными автомобилями. Они “использовали подручные орудия взлома и перчатки, чтобы не оставлять следов пальцев”, а также “тщательно планировали пути отступления”. Распределением украденного имущества занимался полицейский, он же лидер группы. 

Общая сумма похищенных ценностей превышает 15 млн рублей. По информации прокуратуры, всего за два года было совершено восемь краж.  На имущество и расчетные счета обвиняемых наложен арест, отмечает следствие. 

“Во избежание привлечения соучастников к уголовной ответственности начальник отдела уголовного розыска одного из территориальных отделов МВД саботировал работу по выявлению и раскрытию данных преступлений”, - говорится в сообщении краевой прокуратуры. Дело направлено для рассмотрения в Предгорный районный суд.

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Автор: "Кавказский узел"

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