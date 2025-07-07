Вынесен приговор Исламу Нальгиеву и Ивану Замуруеву

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве в третий раз рассмотрел дело о покушении на предпринимателя Кирилла Корнева. Двух фигурантов дела Ислама Нальгиева и Ивана Замуруева заочно признали виновными и приговорили к 12 и 11 годам заключения. Третий фигурант дела - бывший чеченский силовик Арби Алероев отправился на СВО.

Как информировал "Кавказский узел", присяжные заседатели Савеловского районного суда Москвы в апреле 2019 года вынесли оправдательный вердикт бывшему оперуполномоченному по особо важным делам УФСБ Чечни Арби Алероеву и двум его предполагаемым сообщникам Ивану Замуруеву и Исламу Нальгиеву. Присяжные признали их невиновными в подготовке убийства бизнесмена Кирилла Корнева в Москве в июне 2016 года. Согласно показаниям Алероева, он хотел лишь припугнуть бизнесмена боевым пистолетом. В октябре того же года Московский городской суд отправил дело на пересмотр.

Алероеву, Нальгиеву и Замуруеву было предъявлено обвинение в приготовлении к убийству по найму в составе организованной группы (п. "ж", "з" ч.2 ст.105 УК РФ), а также незаконном хранении оружия (ч.3 ст.222 УК РФ). Суд присяжных единогласно признал всех троих невиновными в подготовке убийства, а Нальгиева - и по обвинению в незаконном хранении оружия. Замуруев и Алероев, которые признали вину в хранении оружия, были приговорены к 2 годам 7 месяцам колонии, но с учетом отбытого срока в следственном изоляторе были освобождены из-под стражи в зале суда.

Савеловский районный суд Москвы в третий раз рассмотрел дело о покушении на предпринимателя Кирилла Корнева в июне 2016 года, пишет сегодня "Коммерсант".

После того, как Московский городской суд отправил дело на повторное рассмотрение, присяжные вынесли по нему новый приговор в июле 2024 года. На этот раз они оправдали только Ислама Нальгиева, тогда как Арби Алероев и Иван Замуруев были признаны виновными по статье о незаконном хранении оружия (часть 3 статьи 222 УК РФ), но оправданы по статье о подготовке убийства (часть 1 статьи 30 - пункты "ж" и "з" части 2 статьи 105 УК РФ). Поскольку Алероев и Замуруев находились под стражей с 2016 года, их отпустили в связи с отбытием назначенных наказаний.

Однако прокуратура вновь опротестовала приговор. Тем временем, Нальгиев уехал в Турцию, а Замуруев - в Грецию. Алероев в феврале 2024 года вернулся в Россию и был задержан. Он заявил, что хочет отправиться на СВО, написал заявление министерство обороны Российской Федерации. Еще до рассмотрения апелляционного представления он отправился в зону боевых действий, в итоге его дело прекратили.

Что касается Нальгиева и Замуруева, то их дело вновь рассмотрел Савеловский районный суд Москвы. Присяжные признали обоих виновными по всем статьям заочно. Прокурор требовал назначить Нальгиеву 13 лет лишения свободы, Замуруеву - 12 лет, однако в итоге их приговорили к 12 и 11 годам соответственно.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.