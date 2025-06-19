Туапсинцы пожаловались в прокуратуру на самоуправство управляющей компании

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Управление многоквартирным домом в Туапсе было передано от ТСЖ частной управляющей компании без согласия жильцов, их подписи в документах об общем собрании были сфальсифицированы, заявили собственники квартир.

Жильцы 65-квартирного дома №6 по улице Ленина в Туапсе 18 июня пришли с коллективной жалобой в прокуратуру, обвинив управляющую компанию «Мой Туапсе» и трех собственников квартир в фальсификации протоколов общего собрания. По словам жителей, переход из ТСЖ «Радуга» в частную УК ООО «Мой Туапсе» был осуществлен без их ведома, а подписи в документах были подделаны. Жалобу, по их словам, принял дежурный прокурор с обещанием «разобраться» в ситуации.

Под жалобой, копия которой есть в распоряжении “Кавказского узла”, подписались полсотни собственников квартир. В прокуратуре “Кавказскому узлу” подтвердили, что жалоба получена. «Ответ будет дан заявителям в течении месяца», - пояснила секретарь прокуратуры.

В обращении собственников квартир говорится, что они не были уведомлены о собрании, не голосовали и не подписывали никаких документов для смены управляющей компании. «Оказалось, что наш дом уже полгода обслуживает новая компания, а наше ТСЖ просто ликвидировали по подложному протоколу», - говорится в жалобе.

Согласно тексту обращения, по бумагам 7 июня 2025 года было проведено внеочередное собрание собственников на котором 90% жильцов якобы проголосовали за ликвидацию ТСЖ «Радуга» и передачу управления ООО УК «Мой Туапсе». Однако большинство жителей дома, - собственники 50 из 65 квартир, - заявили, что никогда за это не голосовали и таких полномочий ликвидации ТСЖ с переходом в ООО УК «Мой Туапсе» никому не давали.

Беспокойство жильцов вызывает судьба средств, накопленных на капитальный ремонт. По их словам, за годы существования ТСЖ «Радуга» на отдельном счете было собрано около 400 тысяч рублей.

«В прошлом году, после того, как наша бессменная председатель ТСЖ Елена Ожерельева заболела, мы доверили бразды правления другой жительнице дома, Юлии Войновой. Но она повела себя более чем странно: получив временную должность председателя ТСЖ, она собрала группу из трех человек и стала действовать против интересов жильцов. Мы попросили ее показать нам, сколько денег на счету ТСЖ и куда они идут, она отвечает отказом уже год и заявляет, что мы якобы не имеем права знать, что происходит с нашими средствами», - рассказал один из жильцов дома Михаил.

«Такой же ответ мы получили и от руководителя управляющей компании Ларисы Ворониной. Она и ее компания отказываются раскрывать сведения по нашему дому и мы уже не знаем, остались ли средства на нашем счету. Никаких услуг нам не оказывают, мы только платим по квитанциям, которые нам присылает эта управляющая компания. Мы даже не видели договор, согласно которому нам якобы оказываются услуги, не знаем, что входит в перечень этих услуг. Нам отвечают, что якобы договор размещен на сайте жилинспекции, но найти его мы там не смогли. У нас многие люди пожилые, инвалиды и мало кто умеет пользоваться интернетом», - добавил другой житель дома, пенсионер Владимир Иванович.

Директор ООО УК «Мой Туапсе» Лариса Воронина заявила корреспонденту “Кавказского узла”, что «не присутствовала на собрании собственников» собственников, по итогам которого ее компания получила дом в управление. По ее словам, компания обслуживает дом №6 по улице Ленина с 1 декабря 2024 года. При этом на официальном сайте компании указано, что обслуживание этого дома, который остается единственным объектом на ее балансе компании, началось еще в декабре 2023 года. На сайте не опубликованы документы, на основании которых компания получила в управление этот дом.

«Протокол собрания принесла нам Юлия Войнова, она сказала, что 90% жильцов подписали переход от ТСЖ к ООО УК. Документы мы передали в жилинспекцию для получения лицензии и получили ее. Копий протокола собрания у нас нет», - пояснила Воронина. Она признала, что на момент подписания договора о приеме дома в управление и получения лицензии, ей было известно, что ТСЖ юридически продолжает существовать. От комментариев по финансовым документам, протоколам и средствам ТСЖ она отказалась, указав, что все эти вопросы «не в ее компетенции, а в компетенции жилинспекции».

Несмотря на формальное существование ТСЖ, жильцы дома уже полгода получают квитанции от имени УК «Мой Туапсе». При этом, как следует из платежных документов, часть суммы продолжает перечисляться на имя председателя ТСЖ Юлии Войновой. Сама Юлия Войнова заявила корреспонденту “Кавказского узла”, что не получает оплату как председатель с декабря 2024 года. Она подтвердила, что лично организовывала и проводила собрание жильцов, утверждала повестку и собирала подписи под протоколом. По словам Войновой, в этом помогали еще двое жителей дома, Мавриди и Антонова. Войнова утверждает, что не может никому предоставить протокол собрания и подписи жильцов, потому что передала их в УК ООО «Мой дом» директору Ларисе Ворониной, не сохранив копии, а Воронина, в свою очередь, передала документы в жилинспекцию края.

На вопрос о судьбе 400 тысяч рублей, собранных ТСЖ на капремонт дома, Юлия Войнова ответила, что никаких денег на счете нет. По ее словам, баланс составляет минус 400 тысяч рублей, и это долг жильцов перед фондом капремонта. Раскрыть финансовую документацию в подтверждение этих слов она отказалась.

Представитель жилищной инспекции Краснодарского края, отказавшийся представиться, сообщил, что инспекция «не проверяет достоверность подписей в протоколах собраний», а лишь выдает лицензии выбранной жильцами компании на основании представленных документов. «Если жильцы уверены, что протокол подписан без их участия, пусть направляют заявление на имя руководителя нашей инспекции. Если протокол жильцы не подписывали, то в этом случае лицензию УК мы аннулируем, а договор признаем недействительным», - пояснил он корреспонденту “Кавказского узла”.

Действия по самовольной передаче управления и блокирование доступа к информации о деньгах ТСЖ «могут быть квалифицированы как уголовные преступления», указал адвокат Роман Клыков, не связанный с делом.

«Фальсификация протоколов может подпадать под статью 327 УК РФ, подделка документов. Если деньги исчезнут, это уже статья 159 УК РФ, мошенничество. Самоуправство - это статья 330 УК РФ. Жильцы имеют право обратиться в прокуратуру, полицию и суд с требованием вернуть управление дому, проверить достоверность собрания и собранных подписей, обеспечить сохранность средств ТСЖ», - пояснил Клыков корреспонденту “Кавказского узла”.

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