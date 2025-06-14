Овик Абрамян отправлен под домашний арест
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Суд избрал меру пресечения бывшему премьер-министру Армении Овику Абрамяну, задержанному по обвинению в отмывании денег, злоупотреблении полномочиями и нелегальном предпринимательстве.
Как писал "Кавказский узел", 13 июня Антикоррупционный комитет Армении сообщил о задержании бывшего спикера парламента и экс-премьера Овика Абрамяна, обвиняемого в отмывании денег, злоупотреблении полномочиями и участии в нелегальном предпринимательстве.
Обвинения Абрамяну были предъявлены еще в апреле 2023 года. По версии следствия, он на различных должностях совершал сделки, в результате которых в 2008-2015 годах получил доход в 230,4 млн драмов (около 590 тысяч долларов).
Суд избрал Овику Абрамяну меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает сегодня News.am со ссылкой на адвоката Абрамяна Эмина Хачатряна.
Абрамян задержан в рамках уголовного производства, которое ведет Антикоррупционный комитет, отмечается в публикации.
Напомним, в сентябре 2018 года Абрамяну были предъявлены аналогичные обвинения - в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Уголовное дело возбудила Специальная следственная служба. Абрамян, с которого тогда была взята подписка о невыезде, назвал уголовное преследование местью за критику властей.
Овик Абрамян занимал должность спикера Нацсобрания в 2008-2011 годах. С апреля 2014 года по сентябрь 2016 года он был премьер-министром Армении. В январе 2017 года Абрамян вышел из состава правящей на тот момент Республиканской партии Армении.
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