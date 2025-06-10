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16:42, 10 июня 2025

Росприроднадзор сообщил о загрязнения Волги в Астрахани нефтепродуктами

Загрязнение Волги в Астрахани. Фото: https://astrakhanpost.ru/zagryaznenie-volgi-nefteproduktami-obnaruzheno-v-trusovskom-rajone-astraxani/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Загрязнение нефтепродуктами акватории Волги обнаружено в Трусовском районе Астрахани, площадь загрязнения превысила 450 тысяч квадратных метров.Загрязнение нефтепродуктами акватории реки Волга в Трусовском районе Астрахани, сообщает пресс-служба Нижне-Волжского управления ведомства в своем телеграм-канале.

"На основании полученной информации (...) осуществлены отборы проб природной воды на предмет наличие загрязняющих веществ. Площадь загрязнения акватория водного объекта нефтепродуктами составила 465 тыс. 254 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о загрязнении акватории Волги передана в федеральное государственное бюджетное учреждение "Администрация морских портов Каспийского моря" для проведения работ по его ликвидации.

"По результатам лабораторных исследований и установлении всех обстоятельств межрегиональным управлением будет принято процессуальное решение, а также осуществлен расчет исчисления вреда окружающей среде", - добавили в ведомстве.

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Автор: "Кавказский узел"

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