Житель Дагестана назвал музыку на детском празднике "харамной"

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Неизвестный мужчина на детском празднике в Дагестане помешал детям танцевать, назвав музыку, под которую они танцуют, "харамной".

В Дагестане мужчина ворвался на детский праздник и заявил о недопустимости музыки. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Блог Дагестана».

Как следует из видео, дети танцевали на улице под громкую музыку. Затем на кадрах показан мужчина с микрофоном. "Я не смог просто мимо пройти <...> Но то, что вы сейчас слушаете, это харам. Реально. я вам сто процентов говорю", - заявил он. К нему направился охранник. Мужчина продолжил речь и попытался приобнять маленькую девочку, рассказывая о "вот такой девочке", которая выступала в "Сауди". Охранник забрал у него микрофон, а женщина отстранила от мужчины ребенка. При этом собравшиеся не выражали недовольства действиями мужчины.

Где именно и когда произошел инцидент, в сообщении не указано.

Авторы блога, на который подписаны 244 611 человек, сопроводили видео опросом "Одобряете его действия?". Под постом, который просмотрели 30,8 тысячи человек, насчитывается 1841 отметка "одобряю" и 897 "не одобряю".

"Кавказский узел" также писал, что в совет алимов Духовного управления Дагестана в 2012 году принял фетву, которая запретила использование музыкальных инструментов при исполнении религиозных песнопений. Блогеры расценили этот запрет как попытку давления на светскую эстраду.

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