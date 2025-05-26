Аналитики оценили ситуацию с осетинским языком в Северной Осетии

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Представители ряда советов осетинских фамилий обратились к главе Северной Осетии Сергею Меняйло с инициативой о возобновлении работы над законом о государственных языках. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты указали на стремительное снижение уровня знания осетинского языка в регионе.

В мае Северо-Осетинская региональная общественная организация «Союз защитников Осетии — Отечество» («Фыдыбаста») обратилась к главе Северной Осетии Сергею Меняйло с призывом принять закон о государственных языках республики. Эту инициативу и призыв поддержали десятки осетинских фамилий.

Эксперты, опрошенные «Кавказским узлом» прокомментировали ситуацию с осетинским языком в республике Северная Осетия и необходимость принятия закона о государственном языке.

Сейчас многие родители сами не говорят по-осетински, и как они смогут научить детей

Председатель совета фамилии Габараевых Роланд Габгараев, подписавший обращение в поддержку принятия закона, отметил, что закон обеспечит осетинскому языку государственную поддержку. «Некоторые говорят: а что вам мешает говорит по-осетински дома, ведь таким образом дети будут знать язык. Это очень ошибочно. Сейчас многие родители сами не говорят по-осетински, и как они смогут научить», - подчеркнул он.

Габараев отметил, что в настоящий момент осетинский язык преподается в школах Северной Осетии как факультатив, что приводит к тому, что многие дети не посещают эти занятия. «Я бы сделал уроки осетинского языка первыми в ежедневных занятиях, начиная с младшей школы, чтобы дети более серьезно учили родной язык», - подчеркнул он.

Председатель совета фамилии Салбиевых Гайрбег Салбиев, также написавший письмо к главе республике Сергею Меняйло в поддержку принятия закона, говоря об ограничениях при применении осетинского языка, привел в пример случай из собственной практики.

«Я пришел в суд давать показания по одному делу, и судья не понимал, что я хотел выразить. Я подумал, что это может быть от того, что я не понимал все формы в русском языке, и обратился с запросом в Верховный суд о возможности выступать на родном языке. Они ответили мне, что судебное делопроизводство ведется на русском языке и я не имею права выступать без переводчика на суде. Я удивился – ведь вроде бы право говорить на родном языке на суде у меня есть по закону, и еще дважды обращался в Верховный суд, и оба раза они мне отказывали. Тогда я пошел к советнику республиканского Уполномоченного про правам человека Руслану Гацалову и он подал в Конституционный суд республики иск о возможности использования родного языка. Процесс шел более полугода, и КС признал мое право выступать в суде на родном языке. После этого один из судей Верховного суда, прежде писавший мне отказы, публично извинился передо мной», - рассказал он.

Осетинский язык никто специально не притесняет, но все понимают, что для владение русским дает больше возможностей для работы

Салбиев подчеркнул, что осетинский язык никто специально не притесняет. «Но все понимают, что для владеющего русским языком большие возможности для работы», - сказал он. Спикер также отметил, что принятие закона приведет не к притеснению русского языка, а к равному отношению к осетинскому и русскому языкам.



Инициатор интернете-проекта «Миллион осетин» Теймураз Макоев, также направивший Меняйло обращение в поддержку принятия закона, отметил, что хотя формально в республике должно быть двуязычие, но в учреждениях используется только русский язык, СМИ также в основном

русскоязычные.

«В школе язык преподается как факультатив, что вызывает несерьезное отношение к нему со сторону учеников. Мы любим русский язык, но мы любим и наш язык», - заявил Макоев, хотя, по его наблюдениям, осетинская молодежь все же стала больше тянуться к языку.

В школе язык преподается как факультатив, что вызывает несерьезное отношение к нему со сторону учеников

Макоев также выразил убеждение, что принятие закона и меры поддержки вернут осетинскому языку популярность и уважение. «Если при

трудоустройстве одним из плюсов будет знание осетинского языка, то к нему будет большее уважение», - отметил он.



Политический журналист Руслан Тотров заметил, что проблемы у осетинского языка начались после того, как его преподавание, как и преподавание других языков титульных народов национальных республик, сделали факультативным.

«Осетинский язык необязательный, и, естественно, школьники начинают его избегать. То же самое происходит и с осетинской литературой (которая, по моему мнению, и сама по себе находится сейчас в упадке). Такая ситуация стала триггером для возбуждения осетинского народа, его «красной линией». Поэтому обращения осетинских фамилий, кем бы они не были оркестрированы, абсолютно закономерны. Но даже если закон о языке, который пытаются принять еще с 2000-х, примут, это не сделает осетинский язык обязательным в школах, поскольку эту область регулирует федеральное, а не региональное законодательство», - заявил он.

Даже если закон о языке в регионе примут, это не сделает осетинский язык обязательным в школах

Говоря о положении осетинского языка, Тотров отметил, что если на бытовом уровне говорит об ущемлении языка невозможно, то в публичной сфере он практически не применяется. «Заявления о том, что язык можно учить и дома, игнорируют тот факт, что для сохранения и развития языка он должен развиваться в публичном пространстве», - заявил он.

Журналист также отметил, что в случае принятия закона о языке русский язык и тем более русскоязычное население республики не подвергнется никакой дискриминации. «Северная Осетия – единственный регион на Северном Кавказе, где не было вражды между титульной нацией и русскоязычным населением», - заявил он.



Завкафедрой ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного пединститута Тамерлан Камболов назвал ситуацию с осетинским языком в республике «разновекторной».

За последние пять лет у нас множатся случаи, когда дети из сел не знают осетинского языка, поскольку родители на нем не разговаривают

«С одной стороны ухудшилось владение осетинским языком в сельской местности. Если десять лет назад мы тешили себя надеждой, что осетинское село остается цитаделью осетинского языка, то за последние пять лет у нас множатся случаи, когда дети из сел не знают осетинского языка, поскольку их родители на нем не разговаривают. Это объясняется позицией родителей – ведь чем лучше ребенок знает русский, тем больше у него шансов попасть в университет. С другой стороны – последние несколько лет в республике реализуется модель полилингвального образования. В 115 детских садах работают полилингвальные группы, в 18 школах успешно работают полилингвальные классы, где обучение и воспитание проходит на осетинском языке. Кроме того, была открыта школа, Аланская гимназия, где в начальной школе все предметы преподаются только на осетинском языке. И в этих школах применяются учебники и методики, разработанные кафедрой ЮНЕСКО, причем не только по изучению язык, но и по другим общеобразовательным предметам», - заявил он.

Камболов подчеркнул, что совместными усилиями Министерства образования и языковых активистов удалось добиться роста интереса школьников к изучению осетинского языка.

Хорошо, если из ста процентов учеников языком интересуются десять

Однако преподавательница осетинского языка, недавно ушедшая на пенсию, говорившая на условиях анонимности, отметила, что среди школьников наблюдается малый интерес к осетинскому языку.

«Хорошо, если из 100% языком интересуются 10%, а больше нет. Это очень печально, что люди, чистые осетины, говорят: а зачем нам осетинский язык? Где он применяем? Нам бы лучше русский язык и математику. Поэтому мы видим много детей, говорящих на русском, без знания осетинского языка», - отметила она.

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