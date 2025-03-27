Житель Ингушетии получил срок по делу о призывах к терроризму

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Юнуза Битиев из Ингушетии к шести годам заключения за публикации с призывами к терроризму.

Дело Битиева Южный окружной военный суд начал рассматривать в конце ноября 2024 года. Мужчина обвинялся в публичных призывах к террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК России) и незаконном обороте и изготовлении взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 и часть 1 статьи 223.1 УК России).

После девяти заседаний по делу суд 26 марта вынес приговор, следует из карточки дела на сайте суда.

27-летний Битиев “активно размещал в социальных сетях материалы, оправдывающие терроризм” и планировал стать смертником, в его квартире силовики нашли части самодельной бомбы, утверждает связанный с силовиками Telegram-канал “Розыск Ингушетия”. Имя осужденного канал, в отличие от сайта суда, указывает в варианте “Юнус”.

По информации источника, суд назначил Битиеву шесть лет колонии строгого режима и штраф в размере 210 тысяч рублей.

О задержании Битиева этот же канал сообщал 4 апреля 2024 года, публикуя видео с кадрами задержания и допроса молодого человека. На записи продолжительностью 2 минуты 55 секунд мужчина утверждает, что был подписан в Telegram на каналы чеченских боевиков и оставлял там комментарии в их поддержку. Впоследствии с ним связался человек, представившийся выходцем из Дагестана, находящимся в Сирии. По словам задержанного, собеседник склонял его к совершению преступлений в России.

Комментариями осужденного или его адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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