Оппозиционер Темур Катамадзе прекратил голодовку

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Участник акций протеста в Батуми Темур Катамадзе переведен в клинику «Вивамед» в Тбилиси после 48 дней голодовки. Оппозиционер согласился прекратить акцию и начать прием пищи.

Как информировал "Кавказский узел", Темур Катамадзе был арестован после акции протеста в Батуми 11 января, затем вышел на свободу, но 16 января его вновь задержали и отправили под стражу. После этого активист объявил голодовку. МВД Грузии объяснило повторное задержание Катамадзе тем, что он находится в Грузии "незаконно, без законных оснований". Активист не имеет грузинского гражданства, хотя живет в стране более 10 лет.

Темур Катамадзе, содержавшийся в изоляторе для временного размещения мигрантов в Батуми, 5 марта был переведен в клинику «Вивамед» в Тбилиси и прекратил голодовку, сообщило издание "Батумелеби".

Директор клиники Зураб Чхаидзе подтвердил, что Катамадзе согласился начать прием пищи. По его словам, состояние 57-летнего оппозиционера удовлетворительное. После обследования Катамадзе поместили в терапевтическое отделение, передает телекомпания “Формула”.

Голодовку Темур Катамадзе проводил в течение 48 дней, прекратить акцию протеста оппозиционера заставило серьезное ухудшение здоровья. В результате голодовки он похудел на 20 килограммов, отмечает Civil.ge.

Прекратить голодовку Катамадзе призывали основатель "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзия Амаглобели, задержанная на той же акции протеста 11 января, и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Катамадзе утверждает, что во время ареста в январе он подвергся физическому насилию со стороны начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. После ареста он запросил гуманитарный статус и статус беженца, но получил отказ, который оспаривает в суде при поддержке “Ассоциация молодых юристов Грузии”. Катамадзе - гражданин Турции, но в этой стране ему грозит преследование.

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