Суд в Новороссийске приговорил военного к колонии за отказ ехать на СВО

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Военнослужащий Сергей Белим получил два года колонии‑поселения за отказ участвовать в спецоперации.

Новороссийский гарнизонный военный суд признал 22-летнего Белима виновным в неисполнении приказа "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий" (часть 2.1 статьи 332 УК России), сообщается в материалах суда.

По данным следствия и суда, 28 апреля и 31 мая 2023 года Белим получил от командования распоряжение об отправке в зону СВО, но отказался участвовать в боевых действиях, "опасаясь за свою жизнь и здоровье", говорится в материалах, опубликованных на сайте суда.

Часть 2.1 статьи 332 УК России введена Федеральным законом от 24 сентября 2022 года. По этой части предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух до трех лет.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

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