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03:13, 31 января 2025

Беженцы в Цхинвале требуют расселения аварийной турбазы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пожар на бывшей турбазе в Цхинвале вновь привлек внимание к проблемам беженцев из Грузии, которые уже более 30 лет живут в тяжелых бытовых условиях в аварийном здании. Чиновники проигнорировали просьбы о расселении турбазы, подозревая беженцев в попытке получить очередное жилье без оснований. 

Туристическая база используется как центр коллективного проживания беженцев с начала 1990-х годов, когда в результате вооруженного конфликта в регионе появились вынужденные переселенцы из Грузии. Согласно официальным данным, беженцами из Грузии стали десятки тысяч осетин, но лишь небольшая часть из них осталась в Южной Осетии, большинство уехали в Северную Осетию. Турбаза стала одним из нескольких коллективных центров в Цхинвале, где расселились беженцы. Некоторые из них за годы смогли заработать на свое жилье и покинуть ее. 

Пожар произошел вечером 23 января на чердаке, огонь охватил около 100 квадратных метров, в результате была повреждена крыша здания. Во время тушения пожара жители турбазы, около 30 человек, были эвакуированы. В течение трех дней после пожара власти Цхинвала организовали ремонт кровли. Работы, согласно отчетам мэрии, велись "в усиленном режиме" и в выходные. 

Во время встреч с чиновниками, которые приехали на место пожара, жители турбазы поднимали только вопрос о расселении и выдача жилья. По их словам, задние ремонту или улучшению не подлежит, оно находится в аварийном состоянии уже 30 лет. Как утверждают жильцы, бытовые условия в здании всегда были практически невыносимыми: из-за постоянных проблем с канализацией отходы скапливались в подвале, запах нечистот сохраняется и сейчас. На весь этаж есть один санузел, где можно помыться. 

«А купаемся мы так: греем в комнате воду кипятильником в ведре, несем туда, и ковшиком на себя льем. А пока купаешься, все остальные ждут, за это время удобствами воспользоваться никто не может. Если бы в городе была хотя бы одна баня, можно было бы туда ходить, но даже этого нет», - рассказала жительница турбазы Жанна корреспонденту «Кавказского узла». Женщина переехала на турбазу с мужем и детьми в 1991 году из Кутаиси, ее муж умер в 2001 году. 

Пожар на крыше был не первым пожаром в здании, ранее возгорания возникали и в подвале, и на верхних этажах. «Вы сами видите, мы все готовим на электрических плитах, отапливаем тоже электричеством. А проводка старая, конечно, не выдерживает», - говорит Жанна.

В феврале 2023 года МЧС Южной Осетии также сообщало о возгорании в здании турбазы в Цхинвале, тогда все жильцы здания также были эвакуированы. В октябре 2023 года президент Южной Осетии Алан Гаглоев встретился с беженцами, живущими в здании турбазы и в общежитии цхинвальского микрорайона "Текстиль". По итогам встречи он заявил, что некоторые из жильцов этих зданий уже получили квартиры, но "остались там жить в надежде получить жилье еще раз". Гаглоев предложил самим жителям составить списки "реально нуждающихся" семей, следует из публикаций ИА "Рес". 

Здание не газифицировано, поскольку находится в аварийном состоянии, даже небольшой взрыв может привести к масштабному обрушению. В наиболее плачевном состоянии находится та часть здания, где расположены санузлы, там трещины идут по стенам от самого фундамента. 

Пожар, привлекший внимание чиновников и политиков, дал повод снова заговорить о проблемах беженцев. «Настоящих беженцев здесь живет не больше 12 семей. Неужели такая проблема обеспечить жильем нас? Вот наша главная проблема», - заявляют живущие на турбазе женщины. «Настоящими беженцами» они называют тех, кто живет в здании с начала 1990-х годов, переехав из Грузии или пострадавших во время войны сел Южной Осетии. 

«После этого многие люди сюда заселились, которые приехали просто из сел. Они купили или по блату получили статус беженца, незаконно», - говорит Жанна. По словам жительниц турбазы, власти оказались заложниками собственных коррупционных действий: если инициировать обеспечение беженцев жильем, претендовать на него будет множество людей. 

С 2008 года в Южной Осетии ведется строительство нового жилья, многоквартирные дома регулярно сдают в эксплуатацию. Квартиры выдают нуждающимся в жилье, среди них многодетные семьи или семьи погибших и раненных, молодые семьи или инвалиды 1-2 групп, матери-одиночки или просто очередники. Беженцев в эти льготные категории никогда не включали. 

«Нам не дают квартиры и у нас нет других квартир. Дают тем, у кого по одной или даже две квартиры уже есть. Сейчас ждут, чтобы здесь снова пожар был или это здание вместе с нами обрушилось, чтобы разом от нас избавиться», - посетовала Лейла, которая живет здесь с 1992 года. 

На сегодняшний день в пятиэтажной турбазе проживают около 30 человек, но свободных комнат нет, они все за кем-то числятся. Жители хотя и прописаны в здании, но никаких прав на комнаты не имеют.

«Когда после пожара к нам приходили чиновники, люди говорили только об одном: чтобы дали жилье! Здесь разве можно улучшить что-то? Мы тут или сгорим, или на нас обрушится здание», - возмущается Жанна. 

Никаких обещаний по решению проблем беженцев жители турбазы от чиновников не дождались. Пресс-служба мэрии Цхинвала, отчитавшись о полном восстановлении крыши 27 января, отметила, что “городская администрация не снимает с повестки дня вопрос о дальнейшем расселении жильцов”, и что “работа в этом направлении будет продолжена”. 

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Автор: Зарина Санакоева

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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