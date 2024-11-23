Группа детей возвращена из Сирии в Дагестан

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Десять детей возвращены из Сирии в Россию, после обследования они будут переданы родственникам в Дагестане.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Дагестане Марины Ежовой, из Сирии в Россию возращены 26 детей, родители которых являются выходцами из республики. Дети в ближайшее время будут переданы родственникам, проживающим в Дагестане.

"Прилетела группа из 26 детей, 10 из них – дагестанцы. Они будут переданы родным после медобследования и реабилитации. Всего с начала кампании по возвращению детей из зон вооруженных конфликтов в Республику Дагестан вернули 383 ребенка", – привел 22 ноября слова Ежовой ТАСС.

В лагерях беженцев на Ближнем Востоке остаются еще 1,2 тысячи детей из Дагестана, сообщила она.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале уточнила, что группа из 26 детей из Сирии была возвращена 22 ноября.

Напомним, по различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Кавказского узла" "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Дорога домой: на Кавказ после ИГ"*.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

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