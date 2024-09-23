Деа Эремашвили

23 сентября 2024, 18:05

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Привлекла широкий круг лиц к решению общественно важной проблемы – добилась расследования преступления в отношении несовершеннолетних инвалидов

Деятельность в 2023 году

5 июня обратилась в прокуратуру Аджарии с просьбой начать расследование по фактам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних девочек-инвалидов по слуху . По информации активистки, речь идет о девочках в возрасте от 7 до 16 лет, которые предположительно подвергались насилию в течение нескольких лет. Преступники записывали происходящее на видео и обменивались ими друг с другом в закрытых группах.

«Видеоматериалов циркулирует очень много, к нам поступило около 27 видеороликов… Есть много девушек с ограниченными возможностями, которые не знают своих прав – к сожалению, у них низкий уровень осведомленности, поскольку у них очень мало средств получения информации. Следовательно, им трудно понять, что такое насилие. То, что мы увидели, — это использование беспомощных людей».

6 июня МВД Грузии сообщило о начале расследования .

В конце июня полиция подтвердила факт задержания первого обвиняемого в совершении преступления . В последствии этот обвиняемый угрожал одному глухому мальчику, который отправлял активистам и правозащитникам материалы, содержащие признаки преступления.

В июле по заявлению Эремашвили и одного из родителей пострадавших детей полицией был арестован второй обвиняемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетних . 28 марта 2024 года Батумский районный суд огласил приговор, однако в основу приговора, по мнению правозащитников, легла более легкая статья.

На 1 апреля 2024 года юристы и правозащитники заявляли, что у них практически нет информации о продолжающемся расследовании незаконного приобретения и распространения интимных фотографий и видео глухих несовершеннолетних. По словам Эремашвили, в расследовании фигурируют около 350 фото- и видеоматериалов, а группа предполагаемых насильников составляла 10-12 человек, большей частью – из Батуми.

Биография

Родилась в 1987 году в Тбилиси .

Изучает право на юридическом факультете Батумского государственного университета имени Шота Руставели.

Деа с детства страдает церебральным параличом, который в ее случае выражается в ограниченной подвижности .

Замужем, воспитывает сына.

Живет в Батуми.

Профессиональная и общественная деятельность

С 2018 по 2020 год – работала в Центре поддержки и информационного обеспечения лиц с ограниченными возможностями.

С 2021 года - исполнительный директор «Альянса женщин с ограниченными возможностями» (Аджария), активист неправительственной организации «Изменения за равные права» .

Примечания