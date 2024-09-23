Деа Эремашвили. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=YIvY52-qpYI

23 сентября 2024, 18:05

Деа Эремашвили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Привлекла широкий круг лиц к решению общественно важной проблемы – добилась расследования преступления в отношении несовершеннолетних инвалидов

Деятельность в 2023 году

5 июня обратилась в прокуратуру Аджарии с просьбой начать расследование по фактам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних девочек-инвалидов по слуху 1. По информации активистки, речь идет о девочках в возрасте от 7 до 16 лет, которые предположительно подвергались насилию в течение нескольких лет. Преступники записывали происходящее на видео и обменивались ими друг с другом в закрытых группах.

«Видеоматериалов циркулирует очень много, к нам поступило около 27 видеороликов… Есть много девушек с ограниченными возможностями, которые не знают своих прав – к сожалению, у них низкий уровень осведомленности, поскольку у них очень мало средств получения информации. Следовательно, им трудно понять, что такое насилие. То, что мы увидели, — это использование беспомощных людей» 2.

6 июня МВД Грузии сообщило о начале расследования 3.

В конце июня полиция подтвердила факт задержания первого обвиняемого в совершении преступления 4. В последствии этот обвиняемый угрожал одному глухому мальчику, который отправлял активистам и правозащитникам материалы, содержащие признаки преступления.

В июле по заявлению Эремашвили и одного из родителей пострадавших детей полицией был арестован второй обвиняемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетних 5. 28 марта 2024 года Батумский районный суд огласил приговор, однако в основу приговора, по мнению правозащитников, легла более легкая статья.   

На 1 апреля 2024 года юристы и правозащитники заявляли, что у них практически нет информации о продолжающемся расследовании незаконного приобретения и распространения интимных фотографий и видео глухих несовершеннолетних. По словам Эремашвили, в расследовании фигурируют около 350 фото- и видеоматериалов, а группа предполагаемых насильников составляла 10-12 человек, большей частью – из Батуми.

Биография

Родилась в 1987 году в Тбилиси 6.

Изучает право на юридическом факультете Батумского государственного университета имени Шота Руставели.

Деа с детства страдает церебральным параличом, который в ее случае выражается в ограниченной подвижности 7.

Замужем, воспитывает сына.

Живет в Батуми.

Профессиональная и общественная деятельность

С 2018 по 2020 год – работала в Центре поддержки и информационного обеспечения лиц с ограниченными возможностями.

С 2021 года - исполнительный директор «Альянса женщин с ограниченными возможностями» (Аджария), активист неправительственной организации «Изменения за равные права» 8.

Примечания

  1. https://batumelebi.netgazeti.ge/news/481865/
  2. https://batumelebi.netgazeti.ge/news/481865/
  3. https://www.interpressnews.ge/en/article/125724-the-ministry-of-internal-affairs-has-launched-an-investigation-into-the-alleged-sexual-harassment-of-hearing-impaired-minor-girls/
  4. https://batumelebi.netgazeti.ge/news/485774/
  5. https://www.radiotavisupleba.ge//a/სექსუალური-დანაშაული-სმენის-არმქონე-გოგოების-მიმართ/32886658.html
  6. https://www.facebook.com/dea.eremashvili/about_contact_and_basic_info
  7. https://georgia.unfpa.org/en/node/170344
  8. https://www.facebook.com/dea.eremashvili/about_work_and_education

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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