23 сентября 2024, 18:08
Группа «Ҳара ҳақалақь» («Наш город»)
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Вовлекли широкий круг лиц в обсуждение общественной проблемы – рассказывали о незаконности высотного строительства в центре Сухума
Деятельность в 2023 году
4 апреля в своих социальных сетях инициативная группа «Ҳара ҳақалақь» («Наш город») опубликовала 1 решение Сухумского городского собрания от 2009 года, которое устанавливает запрет на строительство зданий выше 16 метров в центре города. Вопреки действующему запрету в столице Абхазии возле посольства РФ возводится многоэтажный апарт-отель 2.
Активисты подчеркнули, что даже если участок, на котором ведется строительство, получен в пользование на законных основаниях, то ответственность за соблюдение закона, в том числе относительно высотности здания, несет исполнительная городская власть 3.
27 марта на пресс-конференции специалисты инициативной группы озвучили проблемы хаотичной застройки и сохранения исторического облика городского центра 4. В Сухуме фактически отсутствуют охранные зоны у памятников архитектуры, городские коммуникации и дороги не рассчитаны на высотную застройку, нет генерального плана городской застройки. Активисты указали на необходимость введения градостроительного кодекса и наделения градостроительного совета реальными полномочиями (по их мнению, сейчас – это не более чем совещательный орган).
13 апреля Генпрокуратура Абхазии признала возведение апарт-отеля по улице Когония незаконным на основании решения городского собрания, на которое ранее указывали активисты 5.
14 июня инициировали сбор подписей под обращением к президенту Абхазии с призывом заморозить строительство высотного здания, снизить в проекте его этажность, представить заключение о сейсмостойкости, переосмыслить фасадное решение и представить новый проект на общественное слушание 6.
4 сентября правительство Абхазии утвердило временный регламент, устанавливающий предельную высоту и этажность для объектов нового строительства и реконструкции в центральной части Сухума 7.
Профессиональная и общественная деятельность
Группа единомышленников, в которую входят архитекторы, урбанисты, инженеры, художники, дизайнеры, журналисты и юристы, образовалась в 2019 году 8. Объединение возникло 9 на фоне возмущения местных жителей возведением странной бетонной конструкции в центре города возле известной кофейни 10.
Участники группы занимаются просветительской деятельностью, выступают за сохранение исторического наследия Сухума и предлагают собственные проекты городского развития 11.
Примечания
- https://t.me/hara_hakalak/72
- https://t.me/hara_hakalak/70
- https://t.me/hara_hakalak/73
- Что делать с хаотичной сухумской застройкой? // Эхо Кавказа, 27 марта 2023 года
- https://t.me/hara_hakalak/87
- https://t.me/hara_hakalak/179
- https://www.instagram.com/p/CxfyyVYo7dC/
- Активисты в Абхазии: «Мы совершенно потеряли наш город» // Jamnews, 14 февраля 2021 года
- https://t.me/hara_hakalak/243
- «Неопознанный объект» на сухумской «Брехаловке» // Эхо Кавказа, 22 августа 2019 года
- https://t.me/hara_hakalak/267