23 сентября 2024, 18:08

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Вовлекли широкий круг лиц в обсуждение общественной проблемы – рассказывали о незаконности высотного строительства в центре Сухума

Деятельность в 2023 году

4 апреля в своих социальных сетях инициативная группа «Ҳара ҳақалақь» («Наш город») опубликовала решение Сухумского городского собрания от 2009 года, которое устанавливает запрет на строительство зданий выше 16 метров в центре города. Вопреки действующему запрету в столице Абхазии возле посольства РФ возводится многоэтажный апарт-отель .

Активисты подчеркнули, что даже если участок, на котором ведется строительство, получен в пользование на законных основаниях, то ответственность за соблюдение закона, в том числе относительно высотности здания, несет исполнительная городская власть .

27 марта на пресс-конференции специалисты инициативной группы озвучили проблемы хаотичной застройки и сохранения исторического облика городского центра . В Сухуме фактически отсутствуют охранные зоны у памятников архитектуры, городские коммуникации и дороги не рассчитаны на высотную застройку, нет генерального плана городской застройки. Активисты указали на необходимость введения градостроительного кодекса и наделения градостроительного совета реальными полномочиями (по их мнению, сейчас – это не более чем совещательный орган).

13 апреля Генпрокуратура Абхазии признала возведение апарт-отеля по улице Когония незаконным на основании решения городского собрания, на которое ранее указывали активисты .

14 июня инициировали сбор подписей под обращением к президенту Абхазии с призывом заморозить строительство высотного здания, снизить в проекте его этажность, представить заключение о сейсмостойкости, переосмыслить фасадное решение и представить новый проект на общественное слушание .

4 сентября правительство Абхазии утвердило временный регламент, устанавливающий предельную высоту и этажность для объектов нового строительства и реконструкции в центральной части Сухума .

Профессиональная и общественная деятельность

Группа единомышленников, в которую входят архитекторы, урбанисты, инженеры, художники, дизайнеры, журналисты и юристы, образовалась в 2019 году . Объединение возникло на фоне возмущения местных жителей возведением странной бетонной конструкции в центре города возле известной кофейни .

Участники группы занимаются просветительской деятельностью, выступают за сохранение исторического наследия Сухума и предлагают собственные проекты городского развития .

Примечания