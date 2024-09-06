Скриншот фото со страницы телеграм-канала "Шалтай-болтай 09" https://web.telegram.org/k/#@shaltay_kchr

06 сентября 2024, 18:10

Telegram-канал «Шалтай-болтай 09»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предал огласке общественно важную информацию - публиковал жалобы местных жителей на систематические проблемы коммунального хозяйства

Деятельность в 2023 году

1 января сообщили о том, что администрация Малокарачаевского района не выполнила обещание перед жителями: вывезти скопившийся за долгое время мусор из села Красный Восток 1.

8 января обратились к своим подписчикам 2 с предложением сообщить о том, что сделано управляющими компаниями в их домах за последние 10 лет. В этот же день начали публиковать информацию от жителей Карачаево-Черкесии по проблемным домам, где налицо бездействие управляющих компаний 3.

«Город Карачаевск ул. Ленина 17 - с 1986 года ничего не сделано. Названия УК меняются, но не меняется директор за столько лет. Подвал - полный воды и грязи, в подъездах нет ремонта или кое где жильцы что-то делали сами. Крыша течет. Двери не закрываются, гнилые окна. Девятиэтажный дом», - говорилось в первом сообщении от подписчиков.

11 января опубликовали сообщение от жителей Красного Востока о том, что вывоз мусора с начала года так и не возобновлен. Администратор канала отметил, что проблема вывоза мусора из этого поселка не решалась к этому моменту уже 75 дней.

9 августа опубликовали видео о критической ситуации в Черкесске со стихийными свалками и несвоевременным вывозом мусора после прошедшего несколькими днями ранее урагана.

«Что творится в городе в этом году, не было никогда. Раздолбанный асфальт, деревья не убраны со стихии уже как 10 дней прошло. На земле грязь, мусор, и вонь. Мусорные свалки (это там, где установлены контейнеры) - отдельный разговор».

За год канал опубликовал десятки сообщений о проблемах жилищно-коммунального хозяйства в городах и селах республики: нарушениях строительных норм 4, длительных отключениях водоснабжения 5, отказе властей в ликвидации последствий стихии 6, хронических проблемах с вывозом мусора 7, нерабочих лифтах в многоэтажках 8, незавершенных ремонтных работах 9.

Также публиковали информацию о проблемах в сфере медицины и здравоохранения (в том числе в республиканской больнице, в отношении руководства которой позже были возбуждены уголовные дела) 10, дефиците общественного транспорта в Черкесске 11.

Биография

Канал создан в июле 2019 года.

Публикует информацию от жителей республики, освещает политические события, громкие уголовные дела, в том числе коррупционного характера.

На канал подписаны более 6 тысяч пользователей.

Примечания

  1. https://t.me/shaltay_kchr/1613
  2. https://t.me/shaltay_kchr/1620
  3. https://t.me/shaltay_kchr/1621
  4. https://t.me/shaltay_kchr/2006
  5. https://t.me/shaltay_kchr/2074
  6. https://t.me/shaltay_kchr/2095
  7. https://t.me/shaltay_kchr/2158
  8. https://t.me/shaltay_kchr/2183
  9. https://t.me/shaltay_kchr/2213
  10. https://t.me/shaltay_kchr/2050
  11. https://t.me/shaltay_kchr/2184

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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