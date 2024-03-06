Заключенный добился компенсации за условия в волгоградской колонии

06 марта 2024, 09:38

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Волгоградский облсуд оставил в силе решение о выплате компенсации заключенному Евгению Уланову, который пожаловался на нарушение условий содержания в местной колонии.

Судебная коллегия Волгоградского облсуда оставила в силе решение по иску осужденного Евгения Уланова, которому 30 ноября 2023 года Тракторозаводский райсуд Волгограда назначил компенсацию в 15 тысяч рублей за условия содержания в транзитно-транспортном пункте при исправительной колонии, говорится в апелляционном определении, размещенном 5 марта на сайте областного суда.

Евгений Уланов был осужден в 2017 году на 10 лет колонии по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Он подал иск к руководству колонии в Волгограде, ФСИН России, УФСИН по Волгоградской области и медсанчасти ФСИН, потребовав признать условия содержания ненадлежащими и взыскать компенсацию "за нарушение условий содержания в исправительных учреждениях".

Осужденный требовал компенсацию в размере 100 тысяч рублей. "Условия содержания в камере №15 были следующие: в камере присутствовали насекомые – мокрицы, тараканы, пауки и мыши; в камере отсутствовал свет (ламп не было), розетка была вытащена из ниши; отсутствовала горячая вода, холодная вода подавалась с плохим напором и практически только в ночное время; унитаз был сломан; отсутствовала приточная вентиляция; отсутствовала радиоточка; отсутствовали датчики оповещения о пожаре; не выдавались дезсредства для уборки санузла", - перечислены в публикации претензии истца.

Кроме того, Уланов пожаловался, что ему не были выданы постельные принадлежности, средства гигиены и "диетическое питание в связи с его заболеванием". "Кроме того, ему не выдавались для чтения книги и журналы, не было предоставлено право на телефонные переговоры, а также не предоставлялось право на посещение магазинов для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости", - говорится в апелляционном определении.

Решение суда первой инстанции обжаловали представители ответчика, они выразили несогласие с решением, попросили его отменить "и принять новое решение об отказе в удовлетворении административного иска".

Представители колонии пояснили в суде, что колония заключила контракт на дезинсекцию в камерах, поэтому насекомых и грызунов в них нет. Состояние камер представители ФСИН объяснили ремонтом из-за затопления.

"Частично удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из наличия нарушений прав [осужденного] на соблюдение надлежащих условий содержания в ТПП ФКУ ИК-9 УФСИН России по Волгоградской области, выразившихся в отсутствии в камерах горячей воды, а также дополнительного питания на ужин 25 июля 2023 г. в день прибытия. Указанные обстоятельства послужили основанием для взыскания в пользу осужденного [осужденного] компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении в размере 15000 рублей", - говорится в публикации.

Такой размер компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении "является справедливой и адекватной суммой компенсации, подлежащей возмещению", решил областной суд.

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