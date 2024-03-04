Ереванцы на акции протеста выступили против сноса их домов

04 марта 2024, 13:04

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Участники акции протеста перед мэрией Еревана призвали не сносить их дома, признанные незаконными постройками.

Люди, живущие в незаконных жилых строениях на улице Львовян, сегодня организовали акцию протеста перед зданием мэрии Еревана. Они требуют не сносить их дома, сообщает News.am.

"Мы собрались здесь, чтобы попросить мэра Еревана Тиграна Авиняна организовать встречу, на которой нами будет представлена ситуация. На этой территории в 4 гектара проживают люди с семьями, они живут с 1990-х годов. Там же проживают наши соотечественники, насильственно перемещенные из Карабаха, там много несовершеннолетних. Эту часть построили сами жители, и у них нет других квартир, в которые можно было переехать. На данной территории есть все – электричество, вода, газ, асфальт, и все сделано усилиями местных жителей. Мы хотим попросить мэра разрядить напряженную атмосферу", - приводит издание слова одного из протестующих.

29 февраля по решению мэра был снесен ряд строений и домов, в которых жили люди. Мэрия заявила, что незаконные строения были построены в зеленых зонах общественного значения и на земельном участке, являющемся собственностью муниципалитета, говорится в публикации.

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