Пять человек погибли от отравления газом в Ростовской области

05 марта 2024, 05:58

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В Каменске-Шахтинском на съемной квартире найдены тела двоих взрослых и троих детей, они погибли от отравления газом.

Владелица квартиры в одном из домов по улице Щаденко обратилась в полицию. По ее словам, она сдала квартиру многодетной семье, но они перестали выходить на связь.

Хозяйка пыталась попасть в квартиру, но ей никто не открыл. Тогда она сообщила в правоохранительные органы, пишет 4 марта 1rnd.ru.

Сотрудники МЧС вскрыли замок, в одной из комнат они обнаружили тела 31-летнего мужчины, 27-летней женщины и троих мальчиков пяти, семи и девяти лет. Выяснилось также, что в квартире не были закрыты конфорки на газовой плите.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 января в Черкесске от отравления газом погибли два молодых человека, семье, жившей по соседству, оказана медицинская помощь. Жильцы дома потребовали от властей и коммунальщиков решить проблему неработающих вытяжек и очистить вентиляционные шахты. 15 января стало известно, что состояние вентиляционных шахт в более чем тысяче домов Черкесска проверит специально созданная рабочая группа.

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