Житель Ставрополья получил длительный срок по делу о госизмене

29 февраля 2024, 21:33

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Ставропольский краевой суд признал местного жителя виновным в работе на украинские спецслужбы и приговорил его к 17 годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", жителя Шпаковского района Ставрополья задержали по подозрению в государственной измене. ФСБ сообщила, что он собирал сведения о железнодорожных станциях и воинских частях и передавал их украинским спецслужбам.

Ставропольский краевой суд приговорил к 17 годам колонии особого режима мужчину за совершение государственной измены. По заданию спецслужб Украины он передавал информацию о воинских частях и железнодорожных станциях региона, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.

"Ставропольский краевой суд признал мужчину виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

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