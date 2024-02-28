Здание Волгоградского областного суда. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

28 февраля 2024, 09:59

Жительница Волгограда оштрафована за публикацию в соцсети

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Райсуд в Волгограде оштрафовал местную жительницу Александру Майер на 10 тысяч рублей, посчитав ее публикацию в соцсети унижающей достоинство мобилизованных.

Суд оштрафовал жительницу Волгограда Александру Майер на 10 тысяч рублей по административной статье о возбуждении ненависти или вражды. Поводом стала ее публикация во «ВКонтакте», сообщил 27 февраля правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Александра Майер была обвинена по статье 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), которая предусматривает для граждан штраф от 10 тысяч рублей или до 15 суток ареста, указано в карточке дела на сайте Центрального райсуда Волгограда.

Карточка дела обновлена поздно вечером 27 февраля, в ней опубликовано постановление суда, датированное 02 февраля. Согласно постановлению, в публикации на своей странице в соцсети подсудимая подвергла критике руководство армии и сравнила мобилизованных на военную операцию с животными, которых отправляют на убой.

"Высказывания Майер А.Н. в тексте спорной информации содержат негативную оценку группы лиц, объединенных по признаку «мобилизованные граждане», для ее выражения используются унизительная характеристика, выраженная за счет использования зоосемантической (отсылающей к образам животных. – Прим. "Кавказского узла") метафоры, что образует объективную сторону административного правонарушения по ст.20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, поскольку данные высказывания могут быть расценены как действия, направленные на унижение достоинства", - говорится в постановлении.

Судья Светлана Шепунова сочла смягчающим обстоятельством то, что подсудимая впервые обвинена в правонарушении, и постановила назначить ей штраф "в минимальном размере – 10 000 руб. 00 коп., полагая, что данное наказание будет являться соразмерным содеянному", указано в документе.

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Примечание:

"Волгоградский политик оштрафован по статье о дискредитации армии", "Краснодарец оштрафован за пацифистский пикет", "Житель Ростовской области заподозрен в дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

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