Жители Сочи выступили против изменения автобусного маршрута

25 февраля 2024, 20:00

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Изменение маршрута автобуса № 14 создало проблемы жителям сочинского микрорайона Соболевка, заявили авторы видеообращения к городским властям и попросили вернуть прежний маршрут.

Жители сочинского микрорайона Соболевка записали видеообращение к городским властям с просьбой вернуть прежний маршрут автобусу № 14. По новому маршруту автобус ходит с 20 февраля, общественный транспорт перестал заезжать на некоторые улицы, сообщает сегодня Sochi1.ru.

По словам местных жителей, около 50 лет автобус № 14 ездил по маршруту из центра города до Соболевки. "Нашему автобусу изменили маршрут, чтобы дети из школ № 14 и 13 могли возвращаться домой в новые кварталы. Об этом якобы просило ТОС микрорайона. Но получается, что автобус просто «украли» у жителей других улиц, а мы много лет им пользовались", - привело издание слова жительницы улицы Красной Валентины Тихомировой.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, смонтированным из обращений нескольких немолодых людей. "Зачем придумали, лишили нас автобуса 14-го. Ехать до поликлиники – туда все мы едем, старики – сейчас никак не доберешься", - говорит на видео один из мужчин.

"Это такое неудобство! Как людям домой добираться, тем более в вечернее время? Автобус четырнадцатый ходил от поликлиники первой, а как теперь людям добраться до поликлиники и обратно – никто не знает. Так что мы просим, чтобы отменили это решение свое и поставили всё на место", - сказал на видео другой пожилой мужчина.

"Я прошу администрацию и всех, кто заведует автобусами, номер 14 вернуть по старому маршруту", - добавила в ролике немолодая женщина.

"Мы люди пожилые уже, ходим в поликлинику часто, а оттуда невозможно уехать другим транспортом, только с пересадками. И мы очень просим, чтобы нам возобновили движение по Красной улице", - сказала еще одна немолодая женщина.

Администрация Сочи и глава города Алексей Копайгородский, по состоянию на 19.45 мск, не прокомментировали в своих телеграм-каналах просьбу жителей Соболевки.

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