Ограничения введены на дорогах Грузии из-за снегопада

24 февраля 2024, 13:53

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Из-за снегопада движение машин с прицепами запрещено по нескольким автотрассам, в том числе по Военно-Грузинской дороге, сообщил Департамент автодорог Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля был запрещен выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге. Управление МЧС объяснило ограничения ухудшением погоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Из-за снегопада запрещено движение автомобилей с прицепами и полуприцепами на участке Гудаури - Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинской дороги), сообщил Департамент автодорог Грузии.

Кроме того, из-за интенсивного снегопада движение на участке Верона - Шуамта автодороги внутригосударственного значения Вазиани – Гомбори – Телави разрешено только для автомобилей повышенной проходимости (с двумя и более ведущими мостами). На остальных участках трассы движение свободное, сообщило ведомство.

Также из-за снегопада запрещено движение с прицепами и полуприцепами на автомагистрали Сачхере – Узунта – Шкмери - Зудали, говорится в публикации ведомства, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда ясная погода, температура воздуха -3 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 25 февраля осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до -5 градусов, ветер стихнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Ограничения на выезд из России по Военно-Грузинской дороге были сняты в 16.20 мск 23 февраля, говорится в публикации в телеграм-канале управления МЧС по Северной Осетии.

Выезд всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге разрешен в связи с расчисткой дороги на территории Грузии и с учётом рекомендаций пограничной полиции этой страны, поясняется в сообщении. О новых ограничениях, по состоянию на 13.40 мск, ведомство не сообщало в своем телеграм-канале.

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