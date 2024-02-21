21 февраля 2024, 08:29

Авария на нефтепроводе в Волгоградской области привела к разливу нефти

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Загрязнение почвы нефтью на площади более 800 квадратных метров зафиксировано после разгерметизации нефтепровода в Камышинском районе.

Произошла разгерметизация действующего нефтепровода ЦДНГ №3 "Котовский", системы промысловых трубопроводов Антиповско-Балыклейского месторождения, уточнили в управлении Росприроднадзора.

В ходе осмотра территории зафиксировано загрязнение почвы нефтью на площади более 800 квадратных метров. Специалисты провели замеры площади загрязненного участка, взяли пробы почвы для определения содержания концентраций загрязняющих веществ, пишет информагентство V102.RU со ссылкой на Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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Примечание:

"700 тысяч рублей взыскано с завода после жалоб волгоградцев на зловонный запах", "Планы строительства в Ерзовке мусороперерабатывающего комплекса вызвали протесты селян", "Жители поселка в Волгоградской области выступили против строительства асфальтобетонного завода".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 февраля 2024, 07:41

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