Жительницы Донецка добились получения статуса беженцев в Кабардино-Балкарии

17 февраля 2024, 07:04

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Управление МВД по Кабардино-Балкарии отказало жительницам Донецка Екатерине Блажко и ее матери в статусе беженцев. Однако этим статусом их затем наделил суд. Жительницам Донецка пришлось отстаивать право на этот статус в Верховном суде республики, так как силовики обжаловали решение суда первой инстанции.

16 февраля Верховный суд Кабардино-Балкарии рассмотрел апелляционную жалобу МВД по республике на решение Нальчикского городского суда об удовлетворении иска двух жительниц Донецка о признании их вынужденными переселенцами. Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, который признал Блажко и ее мать переселенцами.

Как следует из решения Нальчикского городского суда, жительница Донецка Екатерина Блажко обратилась с иском о признании незаконным решения МВД России по Кабардино-Балкарии от 27 июля 2023 года, согласно которому ей и ее матери отказано в признании их вынужденными переселенцами.

Из материалов дела следует, что в результате рассмотрения управления по вопросам миграции МВД по Кабардино-Балкарии ходатайства Блажко о признании ее вынужденным переселенцем, было установлено, что она является гражданкой России. Паспорт России получила в 2021 году. Проживала в Донецке, где у ее матери имеется домовладение. На территорию России они с матерью прибыли 4 июня 2022 года, что подтверждается миграционными картами.

Прежнее место жительства семья покинула в связи с опасностью, вызванной проведением специальной военной операции, из-за постоянной угрозы жизни, гуманитарной катастрофы.

Управление по вопросам миграции посчитало, что Блажко и ее мать не подходят под определение "вынужденный переселенец", так как ими не представлены материалы, подтверждающие факт уничтожения жилья и личного имущества. В связи с этим ведомство пришло к выводу, что мотивы переезда женщин из Донецка в Нальчик носят экономический характер. Им было отказано в предоставлении статуса "вынужденный переселенец".

В суде Екатерина Блажко рассказала, что в жилой район, где располагается их дом, постоянно попадали снаряды. Оставаться там было чрезвычайно опасно, поэтому они вынуждены были бежать. В подтверждение своих слов она приложила публикации из СМИ. Блажко просила суд обязать ведомство повторно рассмотреть ее ходатайство о признании ее и ее матери вынужденными переселенцами и принять по нему решение.

Суд удовлетворил иск. Но на решение суда подало апелляционную жалобу управление МВД по Кабардино-Балкарии. Верховный суд республики оставил без изменения решение городского суда.

В решении суда со ссылкой на Закон РФ от 19.02.1993 "О вынужденных переселенцах", разъясняется, кто признается таковым. Это гражданин России, вынужденный покинуть место жительства на территории иностранного государства и прибывший на территорию Российской Федерации. Или гражданин России, вынужденный покинуть место жительства на территории одного субъекта России и прибывший на территорию другого субъекта.

Исходя из этого, Блажко и ее мать, по мнению суда, имеют право на получение статуса "вынужденный переселенец".

Такого права они были бы лишены в том случае, если бы в течение 12 месяцев после прибытия без уважительных причин не обратились с ходатайством о предоставлении статуса, либо если бы выбыли с места жительства по экономическим и иным причинам – вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отметил суд.

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