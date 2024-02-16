Мать махачкалинца потребовала расследовать его смерть в СИЗО

16 февраля 2024, 20:38

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Шамиль Садулаев, обвиняемый по делу о терроризме, умер в СИЗО Махачкалы, на его теле были многочисленные следы повреждений, сообщила его мать. Она считает, что сын умер насильственной смертью. Прокуратура объяснила смерть Садулаева употреблением наркотиков, однако признала незаконным отказ в возбуждении уголовного дела.

В Общественную наблюдательную комиссию Дагестана поступило заявление матери скончавшегося 8 декабря 2023 года в СИЗО-1 Махачкалы Шамиля Садулаева. "Обращение в связи с тем, что матери заявлено - "внезапная смерть по неизвестной причине", а также что "признаков насильственных действий не обнаружено". Но судя по присланным фотографиям трупа Садулаева, следы и ссадины на трупе имеются, - сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

Мать умершего в СИЗО-1 Махачкалы в декабре 2023 года Шамиля Садулаева Сабина Садулаева уверена, что ее сын был убит. Она рассказала, что сын попал в махачкалинское СИЗо по делу о призывах к терроризму. "Ему было 26 лет, и он нигде не работал, поскольку сначала его посадили на три года по обвинению в краже (первый год он провел в Москве, а затем его перевели в Дагестан). Я не знаю, что с ним там делали, но он сел хулиганом, а вышел с обвинением по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Его хотели забрать прямо во время освобождения из колонии в Тюбе, я тогда приехала его забирать и вижу - его уводят и он кричит: "Мама, меня забирают!", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Как отметила Сабина Садулаева, ей удалось добиться освобождения сына под домашний арест после обращения в управление Следкома по Дагестану.После этого Шамиль, по ее словам, сидел дома с браслетом на ноге и ежемесячно ездил на продление домашнего ареста. "28 декабря 2023 года должен был начаться суд в Ростове-на-Дону, а 30 ноября 2023 года он поехал в суд на очередное продление. Его забрали прямо в суде и увезли. И только 4 декабря 2023 года я смогла его найти в СИЗО-1, а 5 декабря 2023 года передала посылку с продуктами, зимними вещами. Но 8 декабря 2023 года мне позвонили из морга, и сказали, что у них его тело", - рассказала она.

Сабина Садулаева сообщила, что когда получила тело сына для похорон, сделала ряд фотографий, на которых видны серьезные телесные повреждения. При этом, по словам Садулаевой следователь следственного управления Следкома Кировского района Гюльмагомедов, изначально говорил ей, что речь идет об избиении. Но в дальнейшем стал утверждать, что ничего подобного не говорил, а Садулаев получил повреждения, упав с кровати, хотя на видеозаписи из камеры видно, что он умер сидя. Прокуратура же утверждала, что никаких серьезных телесных повреждений Садулаев не получил.

В ответе прокуратуры России по Дагестану от 22 января, подписанном старшим помощником прокурора республики про надзору за законностью исполнения уголовных наказаний, советником юстиции С.Мурадовым (имеется в распоряжении "Кавказского узла") указано, что в ходе предварительного осмотра тела Садулаева "следов борьбы и признаков насильственных действий", как и "видимых телесных повреждений" обнаружено не было. Прокуратура заявила, что предварительная версия его смерти - "отравление неизвестным веществом (наркотическим)", а телесные повреждения, которые были отмечены на фотографиях, "не являлись причиной смерти".

В документе говорится, что прокуратурой были обнаружены "грубые нарушения законности в части обеспечения охраны подозреваемых и надзора за ними, а также их материально-бытового и медико-санитарного обеспечения <...>, что не позволило принять меры к своевременному выявлению ухудшения его <Садулаева> здоровья и последующей его смерти, а также к оказанию незамедлительной первичной медицинской помощи", после чего в УФСИН республики 13 декабря 2023 года было внесено соответствующее представление, а семеро сотрудников УФСИН были привлечены к ответственности. Также в ответе сообщалось, что прокуратура Дагестана ожидает получения заключения судебно-медицинской экспертизы, в том числе и по неоказанию медицинской помощи и причинах появления повреждений на теле Садулаева.

При этом в ответе Кировской районной прокуратуры Махачкалы, подписанном и.о. заместителя прокурора района, младшим советником юстиции А.Гамидовым, отмечалось, что вынесенное следователем Гюльмагомедовым 7 января решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Садулаева "за отсутствием события преступления" было отменено 15 января как "незаконное и необоснованное".



Сабина Садулаева добавила, что ей даже отказались отдать вещи ее сына, утверждая что их либо сожгли, либо выбросили, как запачканные мочой и калом. Даже паспорт отдали лишь после обращения в Следственный комитет России, заявляя, что в момент ареста Садулаев якобы был без паспорта. "Но как он мог пройти без паспорта в здание суда?" - поинтересовалась Сабина Садулаева.

Зампредседателя общественной наблюдательной комиссии по Дагестану Шамиль Хадулаев подтвердил, что Шамиль Садулаев умер через 8-9 дней пребывания в СИЗО. По его словам, у ОНК пока что нет каких-то определенных документов по этому поводу. "Мы ждем официального заключения судебно-медицинской экспертизы и ответа Следственного комитета по этом у поводу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Четко установленных сроков проведения судебно-медицинских экспертиз, от которых может зависеть решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем, нет, рассказал президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. "Это может зависеть от сложности экспертизы", - отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что родственники Курбана Далгатова, который умер 20 января 2023 года после того, как был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы, заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

по делу о смерти Далгатова подозреваются 11 человек, сообщил 17 января "Кавказскому узлу" Шамиль Хадулаев. "Под стражей остаются шесть обвиняемых, в том числе Курбанов и Маликов. Им сегодня продлили содержание под стражей. Один фигурант, заместитель начальника уголовного розыска — без меры пресечения. Он активно сотрудничает со следствием. И четверо под домашним арестом. Трое были свидетелями, им предъявили обвинение и отправили под домашний арест. Одного перевели под домашний арест из СИЗО", — рассказал он.

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