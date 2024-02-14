Замир Тулекешов. Фото: Медет Акишев | VK

14 февраля 2024, 12:10

Жительница Волгоградской области потребовала расследовать смерть сына-контрактника

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Жительница Палласовского района Наиля Тулекешова попросила главу Следкома Александра Бастрыкина инициировать расследование смерти ее сына в воинской части в Нижегородской области. Версия командования о суициде контрактника вызывает сомнения, заявила она.

Наиля Тулекешова, живущая в поселке Красный Октябрь Палласовского района, обратилась к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой провести расследование смерти ее 19-летнего сына Замира Тулекешова, сообщает сегодня V1.ru.

Замир служил по контракту в одной из воинских частей в Нижегородской области и умер в конце января. "28 января нам позвонили и сказали, что Замир добровольно ушел из жизни. 1 февраля его похоронили. Его привезли из части домой, и когда мы по нашим казахским обычаям стали готовить тело к похоронам, обнаружили, что у него на правом предплечье и в паху следы побоев, на затылке - глубокий вырез размером с пачку сигарет. Такое ощущение, словно вырезали гематому", - приводит издание слова Тулекешовой.

По словам женщины, Замир родился и вырос в поселке Красный Октябрь и ездил на заработки в Москву, пока не пришла повестка в военкомат. "28 ноября 2022 года он пошел служить срочную службу. Служить попал под Нижний Новгород. В апреле 2023 года подписал контракт и остался там", - рассказала она.

По версии командования, Тулекешов покончил с собой. При этом, по словам родственников Замира, его сослуживцы, которые ранее общались с ними, в последнее время внезапно прекратили связь. Родственники не исключают, что сослуживцев погибшего могли запугать, пишет издание.

Пресс-служба СКР, по состоянию на 12.00 мск, не сообщила на сайте ведомства о реакции Александра Бастрыкина на обращение жительницы Волгоградской области.

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Автор: "Кавказский узел"

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