Жители Терека пожаловались на попытки забрать придомовую территорию

13 февраля 2024, 22:08

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Собственник участка рядом с многоквартирным домом в Тереке требует через суд проложить дорогу по двору. Если иск будет удовлетворен, грузовики будут ездить прямо под окнами дома, пояснили свою позицию жильцы.

Жители многоквартирного дома в городе Терек по улице Лермонтова 94 "Г" стали ответчиками по иску гражданина Асланбека Баждугова.Недалеко от этого дома истец имеет в собственности земельный участок размером более 5,6 тысяч квадратных метров с категорией "для промышленного производства». Однако проезда к данному участку нет. Баждугов требует уступить ему часть территории двора для прокладки дороги, ширина которой позволила бы проезда двух машин одновременно. Договориться во внесудебном порядке не удалось. Жильцы не согласились с предложенным вариантом компромисса – в обмен на дворовую территорию Баждугов обещал построить детскую площадку и навес. Тогда Баждугов обратился в суд.

В исковом заявлении он указал, что вокруг его участка располагаются пять смежных участков. Ранее дорога к его участку проходила по тому месту, где сейчас стоит многоквартирный дом 94 «Г» по улице Лермонтова. После ввода в эксплуатацию дома на земельный участок в соответствии с законом было зарегистрировано право общей долевой собственности жителей дома. Придомовую территорию жители обнесли забором. Таким образом в настоящее время у собственника земельного участка имеются сложности с доступом к земельному участку, из-за чего он не может использовать его.

Истец ссылается на сервитут. Он регламентирован статьей 274 Гражданского кодекса, где говорится, что собственник земельного участка вправе требовать от соседа, а иногда и у нескольких соседей предоставить ему права ограниченного пользования их участками. Сервитут устанавливается в нескольких случаях: для прохода или проезда через соседний участок, для прокладки газопровода, воды, электричества и др.

Жильцы, обратившиеся к "Кавказскому узлу", сообщили, что если Баждугов заберет в них часть двора для прокладки дороги, у них двора почти не останется. Кроме того, рядом с домом будет ездить грузовой транспорт. "Навес, который он обещает нам поставить, будет у меня прямо под окнами", - сказала жительница дома Аида Дышекова.

Прокурор Терского района направил запрос в местную администрацию Терека. Оттуда пришел ответ, что действительно между смежными участками нет свободного пространства для осуществления доступа к земельному участку, принадлежащему Баждугову. Однако "земельный участок, на котором располагается детская площадка и иные элементы благоустройства, находится исключительно в пределах дворовой территории, а значит все вышеуказанные объекты входят в состав общего долевого имущества собственников жилых помещений".

Иск будет рассмотрен 21 февраля в Терском районном суде.

Нальчикский юрист Олег Сергеев отметил, что здесь "столкнулись права одного человека с правами целой группы людей, в том числе детей". "Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей", - напомнил он.

"Решать будет суд, но я бы на месте этого человека не стал цепляться за дворовую территорию, а поискал другие пути к своему участку. Наверняка, они есть", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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